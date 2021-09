Iohannis şi Cîţu, împreună la aniversarea a 190 de ani de existență a Spitalului Militar

Iată agenda de miercuri, 15 septembrie 2021, a celor doi:

Programul premierului Florin Cîţu:

Ora 11.00 - Participare la manifestările prilejuite de aniversarea a 190 de ani de existență a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

- Sediul Ministerului Apărării Naționale

Ora 13.00 - Ședință de Guvern

- Palatul Victoria.

Agenda de miercuri, 15 septembrie, a preşedintelui Klaus Iohannis:

11:00 - Participare la manifestările prilejuite de aniversarea a 190 de ani de existență a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”;

- Alocuțiune

Sediul Ministerului Apărării Naționale.

Directorul Spitalului Militar Central "Carol Davila": Venim cu o moştenire care trebuie transmisă mai departe

Medicii militari vin cu o moştenire care trebuie transmisă mai departe, a declarat, luni, directorul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila", general maior Florentina Ioniţă-Radu, la un eveniment organizat cu prilejul marcării a 190 de ani de existenţă a unităţii sanitare.



"Noi, medicii militari, nu venim de nicăieri şi nici nu ne ducem oriunde ne poartă vâltoarea vremurilor. Noi venim cu o moştenire, bine definită în timp, spaţiu şi în trăsăturile de caracter, moştenire care trebuie transmisă mai departe", a afirmat Ioniţă-Radu.



Potrivit acesteia, medicii militari sunt "păstrătorii tradiţiei în inovaţie, în educaţie şi specializare medicală, în protocoale terapeutice, diagnostic şi tratament".



"Două războaie mondiale cu pierderile lor umane şi materiale, renaşterea din propria cenuşă şi reconstruirea unui spital mai mare şi mai bun ca cel de dinainte, înfiinţarea şi conducerea Facultăţii de Medicină şi a Institutului Medico-Militar, înfiinţarea de societăţi ştiinţifice şi de publicaţii de specialitate, intensificarea cooperării şi colaborării cu şcoli de prestigiu din străinătate au condus la crearea unui destin unic pentru Spitalul Militar Central şi medicina militară, condamnate, eufemistic vorbind, la o viaţă efervescentă, în luminile rampei", a arătat ea.



Florentina Ioniţă-Radu a subliniat că, astăzi, spitalul oferă o serie de facilităţi de studiu pentru studenţii la medicină şi rezidenţi.



"Generaţia mea nu a uitat niciodată perioada începutului profesiei, cu plusurile şi lipsurile ei, şi, tocmai de aceea, am făcut, cu toţii, efortul ca viaţa tinerei generaţii să fie una mai uşoară, mai lipsită de griji. Facilităţile pe care le oferă azi spitalul, în cele 21 de secţii clinice universitare, determină ca, anual, sute de studenţi şi rezidenţi să aleagă să se instruiască aici, sub îndrumarea unor cadre didactice de excepţie", a precizat ea.



Luni, la Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, a avut loc ceremonia de deschidere a lucrărilor celei de-a X-a ediţii a Conferinţei Naţionale a Spitalului Militar Central, eveniment aflat anul acesta sub auspiciile celebrării a 190 de ani de existenţă a unităţii.



Suita de manifestări ştiinţifice, derulate sub înaltul patronaj al ministrului Apărării Naţionale, este organizată de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Asociaţia Cadrelor Medicale din SUUMC, Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România şi Revista de Medicină Militară.



În acest cadru festiv, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" a onorat creatorii de şcoală şi formatorii de generaţii prin conferirea Premiilor Medicinei Militare din România.