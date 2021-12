Investiţiile din PNRR, risc de blocaj din cauza contestaţiilor? Răzvan Cuc: Noi avem astfel de experienţe. Problemă cu firmele neserioase

Într-o intervenţie din Parlament pentru cititorii DC News, senatorul social-democrat Răzvan Cuc, ministru al Transporturilor în Guvernul Dăncilă, a vorbit despre investiţiile în infrastructură cuprinse în PNRR, dar şi despre piedicile care ar putea apărea în implementarea programului.

"Cu siguranţă vor intra în ţară bani din PNRR pentru infrastructură în 2022. Dar asta depinde foarte mult şi de reformele care au fost asumate. Ştiţi foarte bine că a fost o discuţie despre rediscutarea PNRR-ului cu oficialii de la Bruxelles, pentru a vedea exact ce reforme au fost convenite pentru a accesa aceşti bani", spus Răzvan Cuc.

Întrebat dacă ne putem confrunta şi la implementarea proiectelor de investiţii finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cu dificultăţi la licitaţii, cu întârzieri provocate de contestaţiile făcute de anumite companii, senatorul PSD a spus: "Este greu de spus. Noi deja avem experienţă în România cu firmele care sunt serioase, iar la un moment dat cele neserioase - inclusiv când vine vorba despre contestaţii fără temei sau de execuţia proastă a proiectelor - ar trebui să nu li se mai dea voie să participe la aceste proceduri".

Răzvan Cuc: Antreprenorii români, puncte forte în faţa celor străini

Întrebat, recent, de DC News, care este situaţia proiectelor de infrastructură care au fost iniţiate în perioada în care se afla la conducerea Ministerului Transporturilor, Răzvan Cuc a răspuns: „Toate proiectele mari care se realizează acum sunt iniţiate în perioada 2017-2019. Că vorbim despre podul peste Dunăre Brăila – Tulcea, că vorbim de Piteşti – Craiova, că vorbim de Piteşti – Sibiu, toate au fost croite atunci. Sunt foarte mulţumit mai ales de cele la care au lucrat constructori români şi s-a văzut şi finalizare înainte de termen, gen Centura Bacău, legătura feroviară Otopeni – Gara de Nord la care lucrările au mers foarte repede; Piteşti – Sibiu se mişcă foarte bine secţiunea Sibiu-Boiţa”.

Întrebat cum se explică faptul că antreprenorii români par să se mişte mai bine pe aceste proiecte, Răzvan Cuc a spus: „E un lucru simplu: un antreprenor român are know-how în România, are forţa de muncă în România, are organizarea de şantier în România, nu trebuie să aducă nimic de afară. Este clar că antreprenorul român are câteva puncte forte, iar dacă este şi susţinut – şi sunt convins că de acum vor fi altfel susţinuţi de către actuala conducere a ministerului – vom vedea surprize şi mai plăcute”.

