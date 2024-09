Întâlnire importantă la New York: Zelenski se declară "recunoscător" / video

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a declarat „recunoscător” pentru discuția „foarte productivă” pe care a avut-o cu fostul președinte american Donald Trump, în cadrul unei întâlniri la New York. Aflat în SUA cu ocazia Adunării Generale a ONU, Zelenski a profitat de prilej pentru a prezenta ceea ce el numește „planul de victorie” al Ucrainei în războiul cu Rusia.

Într-un mesaj postat pe platforma X (fosta Twitter), Zelenski a declarat că i-a expus lui Trump detalii despre situația actuală din Ucraina și impactul războiului asupra poporului său. Deși detaliile planului de victorie nu au fost dezvăluite publicului, acesta a fost discutat și cu președintele democrat Joe Biden și cu candidata democrată Kamala Harris.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.



