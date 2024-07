Imagini virale cu Trump: Cum m-am descurcat în dezbaterea cu Biden? I-am dat un șut acelui morman dărăpănat / video

Trump a întreba: „Cum m-am descurcat în dezbaterea de aseară? I-am dat un șut acelui morman dărăpănat”, după care a precizat că Biden se va retrage din cursă, potrivit The Guardian.

„Tocmai a renunțat, știi”, a spus Trump. „L-am scos din... și asta înseamnă că o avem pe Kamala.”, a adăugat fostul președinte.

Casa Albă și majoritatea democraților susțin că Biden va rămâne candidatul partidului, deși sondajele sugerează că a scăzut cu șase puncte în spatele lui Trump și că vicepreședintele, Kamala Harris, ar putea fi un candidat democrat mai puternic.

„Cred că va fi mai bună” ca adversar, a continuat Trump în videoclip, dar a adăugat: „Este atât de rea. E atât de jalnică”.

De cealaltă parte, echipa de campanie a lui Joe Biden a negat că acesta va renunța la cursa prezidențială.

„Absolut nu”, a spus secretarul de presă de la Casa Albă, Karine Jean-Pierre, miercuri.

Campania Trump nu a comentat direct videoclipul, dar miercuri a prezis „colapsul total” al Partidului Democrat în urma performanței slabe în dezbateri a lui Biden și a cererilor crescânde de a se retrage.

Președintele Joe Biden a declarat miercuri seară în cadrul unei întâlniri private cu peste 20 de guvernatori democrați că a fost supus unui control medical după dezbaterea de săptămâna trecută și că se simte bine, potrivit a trei persoane la curent cu discuția.

În timpul unei întâlniri de o oră, provocată de intensificarea îngrijorărilor cu privire la sănătatea și viabilitatea sa politică, un guvernator l-a întrebat pe Biden despre starea sa fizică. Președintele a menționat că a efectuat un control medical în ultimele zile și a afirmat că este în continuare sănătos, bătând în lemn pentru efect, potrivit a două dintre aceste persoane, cărora li s-a acordat protecția anonimatului pentru a descrie o întâlnire privată, citate de Politico.

Am folosit termenul de „morman“ pentru expresia folosită de Donald Trump în videoclipul de mai jos, care era prea jignitoare pentru a fi făcută publică.

???? LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



pic.twitter.com/G9eLy1hmIc