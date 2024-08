Imagini virale cu Ramzan Kadîrov la volanul unui Tesla Cybertruck. Liderul cecen a montat o mitralieră pe vehicul și vrea să meargă cu el în Ucraina / video

Ramzan Kadîrov susține că Elon Musk i-a dat un Tesla Cybertruck în Groznîi. Potrivit lui Kadîrov, el intenționează să trimită acest vehicul înarmat în războiul pe care Federația Rusă îl duce în Ucraina de mai bine de doi ani.

„Îmi exprim sincera recunoștință față de Elon Musk! Acesta este, desigur, cel mai puternic geniu al timpului nostru și un specialist. Mare om! Ei bine, camionul cibernetic s-a dovedit a fi un proiect puternic. Fără îndoială una dintre cele mai bune mașini din lume! M-am îndrăgostit literalmente de această mașină.”, a spus ramzan Kadîrov.

Kadyrov claimed that Elon Musk supposedly gave him a Cybertruck in Grozny. According to Kadyrov, he plans to send this armed vehicle to the "SVO" zone.



“I express my sincere gratitude to Elon Musk! This is, of course, the strongest genius of our time and a specialist. Great man!… pic.twitter.com/MCwQnHVsvW