Ilan Laufer, clarificări cu privire la „azilul care se află în casa tatălui său”: Voi merge în instanță

Fostul ministru a vorbit despre nemulțumirea cauzată de titlurile care au apărut în presă, potrivit cărora acesta ar deține un azil al groazei fără autorizație.

„În primul rând, vreau să vă informez că este cel mai mare fake-news care s-a dat vreodată la adresa mea. Titlul de astăzi era că eu am un azil al groazei fără autorizație. Practic, trei minciuni într-un singur titlu. Dați-mi voie să vă explic!

În primul rând că nu este un azil al groazei. Toate instituțiile statului care au fost acolo au zis că poate este unul dintre cele mai bine dotate și cel mai bun din punct de vedere estetic, din această țară.

În al doilea rând nu este casa mea, este casa tatălui meu care are o promisiune de vânzare cumpărare semnată anul trecut cu o doamnă, persoană fizică, care a dorit să facă acolo un cămin de bătrâni și are și un contract de comodat până la perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

În continuare, până la perfectarea documentelor, casa aparține tatălui meu, dar există un act notarial pe care pot să-l și prezint.

Și a treia chestiune pe care vreau să v-o spun, azilul, în clipa în care s-a deschis, a avut toate autorizațiile de funcționare, nu doar de la DSP, de la toate instituțiile statului care autorizează un azil.

Vecinii de pe stradă s-au opus de la început și au zis că dânșii nu doresc să trăiască în vecinătatea unui azil de bătrâni și persoane cu dizabilități. De atunci au urmat sute de plângeri, au fost zeci de controale și niciodată nu a fost luată o măsură pentru că totul era perfect, până în momentul în care, luna trecută, au venit cei de la DSP, probabil că au cedat insistențelor și presiunilor care s-au făcut de către vecini și de către cei din Corbeanca, și au venit și au spus: „Gardul care desparte între vecini este cu 10 cm mai mic decât ar trebui să fie, piscina nu este împrejmuită și o balustradă trebuie să o ridicați cu 20 cm.” Știu lucrurile astea pentru că tatăl meu m-a rugat pe mine să-l ajut, să merg acolo să remediez această problemă.", a spus Ilan Laufer.

„Deci tatăl dumneavoastră știa că acestui azil i s-a ridicat autorizația de pe data de 20 iunie, înțeleg, și știa că în continuare acolo funcționează fără autorizație?”, a întrebat Cătălina Porumbel.

„Da, dar dați-mi voie să vă explic mai departe. Nu este problema tatălui meu. Există acolo un contract de comodat. Problema a fost remediată, iar cei de la DSP nu au mai dorit să vină și să constate că s-a remediat. Între timp, doamna care operează acel azil, acolo, a făcut demersurile către autoritățile competente ale statului, în paralel cu remedierea, să vină și să relocheze acei oameni. Înțelegeți că acolo nu este un restaurant, nu vii și pui cheia pe ușă și zici: „Aruncați oamenii în stradă!”

S-au făcut demersuri pentru a fi relocați și până ieri, când a izbucnit acest scandal în presă, nu a venit nimeni să relocheze pacienții.”, a spus Ilan Laufer.

Acesta a fost întrebat dacă familia sa are vreo responsabilitate că acest azil a funcționat fără autorizație.

„A avut autorizație, a fost doar suspendată, este o diferență între o suspendare și o anulare. Nu este treaba nici a mea, nici a tatălui meu, modul în care se desfășoară activitatea acolo. Tocmai de aceea, ieri când am fost contactat, am insistat și am vorbit și cu tatăl meu și l-am rugat să vorbească și cu doamna care operează acolo, să lase echipele de filmare să intre și să vadă în ce condiții nemaipomenite și modul în care acei oameni sunt tratați.", a spus Ilan Laufer.

Fostul politician a declarat că va duce cazul în instanță și va demonstra că familia sa nu are vreo legătură cu acesta.

„Am vorbit cu avocatul meu și o să acționez în instanță. Voi demonstra că nu am nimic de-a face cu acest azil, tatăl meu nu are nimic de-a face cu acest azil. A avut toate autorizațiile funcționale, cu mențiunea că aceea a fost o suspendare și cu mențiunea că nu este un azil al groazei. În presa din România am fost terfelit, defăimat, iar tatăl meu a fost acuzat de niște lucruri pentru care nu are responsabilitate.



Eu o să merg în instanță. Toate despăgubirile pe care le voi obține le voi dona către o casă de copii nevoiași. Ceea ce am văzut eu că se întâmplă cu acele case de copii este absolut inuman.”, a spus Ilan Laufer la Antena3 CNN.

