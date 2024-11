Ies la iveală detalii surprinzătoare despre moartea Reginei Elisabeta a II-a. Ce făcea Charles în momentul în care mama lui își dădea ultima suflare

Regreta Regină Elisabeta și-a luat angajamentul de a-și dedica viața serviciului – și a făcut-o până la capăt. Îndrăgitul monarh a murit la ora 15:10 pe 8 septembrie 2022. Cu doar două zile înainte, ea s-a întâlnit cu prim-ministrul care pleca din funcție, Boris Johnson, și cu înlocuitorul acestuia, Liz Truss, la Balmoral, înainte de a participa la o petrecere cu băuturi în aceeași seară, scrie Mirror.

În cartea sa, "Charles al III-lea: New King, New Court. The Inside Story", Robert Hardman a analizat ultimele ore ale monarhului și a dezvăluit că Regina Elisabeta era „energică” în acea noapte, dar în dimineața zilei de 7 septembrie, sănătatea ei a luat o cu totul altă întorsătură.



„Era destul de agitată cu băuturile înainte de cină. Dar apoi a spus că se duce sus să ia cina singură”, a declarat autorului o persoană prezentă la întâlnire, la care au participat și Prințesa Anne.

Regina și-a petrecut apoi ziua următoare în pat, dar totuși a dorit să apară la ședința Consiliului Privat din acea seară, prin video. Ca atare, au fost puse în aplicare prevederi pentru ca ea să poată participa doar audio dacă rămânea în dormitorul ei. Cu toate acestea, cu câteva momente înainte ca întâlnirea să înceapă, Regina a anulat-o pe motive de „sfaturi medicale”, așa cum s-a raportat la acea vreme.



În acea seară, pe 7 septembrie, Prințul Charles de atunci a fost sfătuit de Prințesa Anne și de secretarul său privat să se îndrepte cât mai curând spre patul Reginei. Din întâmplare, atât Charles, cât și Anne se aflau în Scoția la acea vreme, după ce au desfășurat evenimente în țară la începutul săptămânii. Au avut posibilitatea să petreacă timp cu mama lor iubită înainte ca ea să moară în pace.

Ce făcea Charles în momentul în care mama sa a murit

Charles a fost informat prin telefon despre moartea Reginei. Se îndepărtase pentru scurt timp de patul ei pentru a-și limpezi capul și ieșise să adune ciuperci. A primit vestea că ea murise în timp ce se întorcea la Balmoral, când cel mai înalt consilier al său a primit un telefon. Charles s-a oprit, iar consilierul și i s-a adresat pentru prima dată „Majestatea voastră” – semnalând că acum era rege, a scris Hardman.

Mai târziu, în certificatul oficial de deces al Reginei, s-a menționat faptul că aceasta a decedat la ora 15:10 pe 8 septembrie. Palatul Buckingham a anunțat la ora 12.50 că Prințul William, Prințul Andrew, Prințul Edward și Sophie au început să se îndrepte spre Scoția. Din păcate, nu au ajuns la timp. Au aterizat la 15:50, la 40 de minute după moartea ei. Cu William la volan, au condus până la Balmoral, ajungând la 17:06. Printul Harry, intre timp, a părăsit aeroportul Luton la bordul avion privat, in jurul orei 17:30. Era încă în aer când a fost făcut anunțul morții Reginei Elisabeta, la ora 18:30.



După moartea ei, un lacheu a descoperit o cutie roșie încuiată cu documente la patul de moarte al regretatei Regine. Când a fost deschis, personalul a descoperit două scrisori sigilate: una către fiul și moștenitorul ei, acum Regele Charles al III-lea, și cealaltă către Sir Edward Young, secretarul ei privat devotat.

„În timp ce conținutul lor este puțin probabil să fie făcut public vreodată, existența scrisorilor arată că Regina Elisabeta, în vârstă de 96 de ani, a acceptat în liniște că timpul ei pe acest pământ a luat sfârșit”, a mai scris Hardman.

