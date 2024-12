Hotelul Morrison din Los Angeles, un simbol istoric, distrus de un incendiu de proporții - VIDEO

Un incendiu de proporţii a distrus Hotelul Morrison din Los Angeles, un simbol istoric al oraşului şi cunoscut pentru că figura pe coperta legendarului album al trupei rock americane The Doors, transmite EFE.



Incendiul, care nu a făcut victime, a distrus faţada acestei clădiri istorice, clasificată drept nelocuibilă, în timp ce autorităţile investighează vineri cauzele incendiului, care a izbucnit la etajul al patrulea şi ultimul, şi cercetează structura pentru a evalua pagubele.



Incendiul a izbucnit joi în timp ce clădirea era ocupată de zeci de persoane fără adăpost, care au părăsit adăpostul cu forţe proprii imediat ce flăcările au izbucnit, a precizat Departamentul de pompieri din Los Angeles (LAFD) într-un comunicat, conform Agerpres.



Aproape o sută de pompieri au fost implicaţi în stingerea flăcărilor, o sarcină care a durat mai mult de două ore.



Cu o suprafaţă de aproape 4.600 de metri pătraţi în formă de E, Hotelul Morrison a fost construit în 1914 şi a devenit celebru când a fost fotografiat în 1970 pentru cel de-al cincilea album de studio omonim al trupei rock ”The Doors”.

