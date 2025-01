Horoscop Noul An Chinezesc 2025 - Anul Șarpelui de Lemn. Nicoleta Ghiriș, previziuni pentru TOATE semnele zodiacului

Ne pregătim de Noul An Chinezesc, care începe mâine, pe 29 ianuarie, odată cu prima lună nouă din an. Dar vom începe încă de astăzi să resimțim energia acestui an. Știm că trecem de la un an de Dragon, la un an de Șarpe. Mai exact, la Anul Șarpelui de Lemn verde.

Ce aduce anul 2025 pentru toate semnele zodiacului chinezesc, conform astrologului Nicoleta Ghiriș?

Șobolan: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tu ai o energie de pierdere anul acesta, așa că ești sfătuit să fii atent la obiectele personale, pentru că le poți pierde cu ușurință, dar și la accidentări. Atenție mărită la sănătate! Poți întâmpina și anumite probleme datorate bârfelor. Din fericire, stelele tale norocoase au puterea să îndepărteze energiile negative. Este bine să investești banii în mod conștient.

Evaluare generală: Financiar: 4 stele din 5, Dragoste 3 stele din 5 și Sănătate 3 stele din 5.

Bivol: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009,2021

Bivolii au o reducere drastică pe zona energetică, așa că trebuie să devină cuminții zodiacului. Ai mare grijă la energia de accidente și dezastre. Fii precaut dacă faci sporturi, la schi. Nu este de glumă! Fii mai atent la drumuri, nu merge cu viteză mare, fii mai precaut. Ai grijă și la cheltuielile care pot genera probleme materiale.

Evaluare generală: Financiar: 4 stele din 5, Dragoste 3 stele din 5 și Sănătate 3 stele din 5.

Tigru: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010,2022

Și tu ai o reducere drastică pe zona energetică, așa că pot apărea accidentări. Ai grijă la cheltuieli, dar și la disputele care pot apărea din cauza banilor. Este indicat să nu împrumuți prea mulți bani anul acesta. Pot apărea pierderi financiare din senin. Emoțiile instabile pot să provoace neliniște. Te vei simți foarte nedreptățit.

Evaluare generală: Financiar: 2 stele din 5, Dragoste 3 stele din 5 și Sănătate 2 stele din 5.

Iepure: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Iepurele vine cu o amplificare a lucrurilor și evenimentelor la el în semn. Vei avea zile și luni cu suișuri și coborâșuri, dar trebuie să fii foarte atent la predicții, tu cel mai mult din tot zodiacul. O să fie multă vulnerabilitate în viața ta, datorată sexului opus, dar apar și agresivitate, trădări și răniri. Evită investițiile riscante. Sunt avertizări asupra tăieturilor și a furturilor.

Evaluare generală: Financiar: 1 stea din 5, Dragoste 1 stea din 5 și Sănătate 1 stea din 5.

