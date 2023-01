Anul Nou Chinezesc își intră în drepturi pe data de 22 ianuarie. În România, energia noului an chinezesc va pătrunde „oficial” pe data de 4 februarie. Cu toate astea, astrologul avertizează că este posibil ca încă să mai resimțim influența Tigrului de Apă.

„Toată lumea mă întreabă „când, când, când” o să avem parte de această energie. Ea deja a pătruns. În data de 22 ianuarie, în China, sunt festivitățile noului an chinezesc, iar în România, energia Iepurelui de Apă, ajunge „oficial” pe data de 4 februarie.

Energiile clar nu le stăvilește nimeni și nu există o dată precisă la care intră pe ușă o energie. Există o cuspidă, e ca un vortex energia și începe să pătrundă către noi. Și așa se întâmplă. Uite, din decembrie, unele zodii deja resimt influența următorului an.

Însă, atenție, încă există acolo influența anului trecut, și atunci, s-ar putea ca unele zodii să resimtă și energiile Tigrului. Unele persoane chiar îmi spuneau: deja am scăpat, nu mai vreau să aud de energia anului trecut. Și se întâmplă unele lucruri, acum, pe final de an, exact cum a fost în predicțiile anului trecut. Deci, mare, mare atenție, că încă nu am scăpat de energia anului trecut. A fost anul Tigrului de Apă, și vom regăsi multe influențe, pentru că avem în harta anului tot lemn deasupra apei”, explică astrologul.

Ce aduce anul Iepurelui de Apă

„Ar trebui să ne gândim la un lemn care plutește deasupra apei. Trebuie să ne gândim la acest lemn, că nu trebuie să ne împotrivim curentului, oricare ar fi el, anul acesta, și trebuie să ne adaptăm și să mergem mai departe. De fapt, acesta este cuvântul anului, adaptabilitatea. Dacă ne împotrivim, nu rezolvăm nimic. Să ne lăsăm cumva purtați de anumite evenimente. Asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm pradă anumitor lucruri care pot să ajungă către noi anul acesta”, avertizează astrologul.

Ce semnifică Iepurele de Apă

„Când ne gândim la iepure, ne gândim la prieteni calzi, afectuoși, la cei care doresc pacea comunității. Dar trebuie să ne gândim și la mândrie, pentru că face parte din trăsăturile mai puțin lăudabile ale acestui semn. De asemenea, trebuie să ne gândim că ne putem trage mai multe ponoase decât foloase, dacă suntem prea mândri în acest an.



Griji excesive poate să aducă anul acesta, Iepurele este fricosul zodiacului, și atunci, ne poate transmite să fim temători și fugari, în anumite privințe.



Iepurele este ușor influențabil, și atunci, trebuie să fim foarte foarte atenți la ce ne influențează, cui îi cerem părerea, de ce îi cerem părerea și ce ar trebui, de fapt, să învățăm din anumite experiențe.

Iepurii au nevoie de cineva care să-i impulsioneze, să le spună ce să facă.

Un an în care vigilența și puterea noastră de observație sunt la cote maxime. Trebuie învățată toleranța și cum să reacționăm în situații dificile”, arată astrologul.

Anul Iepurelui, riscuri în relații

„Iepurele, în metafizica chineză, este cel care aduce iubirea, așa că atenție mare la iubirile trecătoare. Trebuie să fim foarte atenți când intrăm într-o relație. Vor fi tentații anul acesta, pentru toată lumea, așa că trebuie să știm să refuzăm orice avans care vine către noi, care ne-ar putea distruge iremediabil relația”, avertizează Nicoleta Ghiriș.

