Balanță

Venus după ce iese din Casa a 4-a unde cred că nu va făcut viața așa cum v-ați dorit voi neapărat, trece în Casa a 5-a și zice: "Domnule, grei ultimii ani pentru tine din punct de vedere al iubirii, nu-i așa"? Și ziceți voi: "Da, da, foarte greu cu iubirea, copiii, cu creativitatea, n-a fost așa cum ne-am fi dorit pentru că a fost Saturn pe acolo. Și Venus vine și zice: "Domnule, tot e Saturn pe acolo până în martie, dar uite că vin eu să te alint puțin". Parcă vezi luminița de la capătul tunelului, parcă îndrăznești să fii mai voios, mai cu poftă de viață și știi ce să faci să fii fericit.

Scorpion

Venus, care este guvernator al Casei a 7-a a relaților, iată intră în Casa a 4-a, ceea ce înseamnă că în următoarea lună voi veți dori să stați mai mult pe acasă cu partenerul să vă bucurați unul de altul, să faceți tot felul de activități împreună și Venus vă ajută să vă conectați altfel și cu membrii familiei. Dacă până acum să zicem că v-ați ciondănit de sărbători, acum mai lăsați de la voi și ei mai lasă de la ei. Începe o perioadă bună pentru a mai renova și pentru a mai face chestii prin casă.

Săgetător

Venus la voi e intră în Casa a 3-a și deși poate până acum ați fost mai statici, iată că în perioada următoare veți fi mai mult pe drumuri, dar drumuri pe care le iubiți. Sau, nu știu, nu ați reușit să călătoriți de sărbători, vă puteți planifica luna aceasta o excursie, o drumeție, că vă luați concediu de sărbători în perioada următoare, să spunem așa.

Capricorn

Venus tranzitează Casa a 2-a și vă va ajuta din punct de vedere financiar, adică veți ști să drămuiți banii. Mai ales după cheltuielile de sărbători veți reuși să drămuiți banii într-un mod cât mai deștept, cât mai chibzuit și îi și veți avea, doar să nu uităm un lucru, pentru că au venit reducerile și vouă vă și plac reducerile nu ar strica să vă și bucurați de banii pe care îi faceți.

Vărsător

Despre ce vorbește Venus în semnul vostru? Schimbare de look, carismă, să știți cum să vă bucurați de propria persoană indiferent ce înseamnă acest lucru, dar e clar că trebuie să vă puneți în valoare. Schimbarea de look nu trebuie să fie una radicală, dar mici ajustări pe ici pe colo. Începe un an nou și haideți să începeți din alt punct de vedere, schimbare de garderobă, de look, ieșiți în oraș, cunoașteți oameni și vă bucurați. Un pic de narcisism nu strică.

Pești

Venus trece prin Casa a 12-a și face oarecum o trecere între două momente importante din viața voastră. Bănuiala mea este că în ianuarie acum veți reuși oarecum să încheiați socotelile cu ultimii ani și nu mă refer la doar la 2022, dar și la ce a fost înainte, și următorii ani pentru că mulți dintre voi cred că veți dori să faceți schimbări profesionale, schimbări în ceea ce privește sănătatea, schimbări în ceea ce privește partea personală și Venus vă dă așa un mic beneficiu încă de la începutul acestui an și vă pregătește așa puțin intrarea lui Saturn în semnul vostru din luna martie.

