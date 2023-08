Horoscop 28 august-3 septembrie. Săptămâna perfectă pentru o zodie. Este cel mai bun moment să vă ocupați de o tranzacție, negociere, investiție, un credit sau de o finanțare / video

Capricorn/Ascendent în Capricorn

„Luna Plină vă priește pentru că e în conjuncție cu Saturn, guvernatorul vostru. Nu aveți nimic de comentat, nu vă supărați, nu vă enervați.

În marea de incertitudini din jurul vostru, voi veți fi oamenii potriviți, la locul potrivit, în momentul potrivit. Aveți un pragmatism care altădată ar fi părut dur și exagerat, dar acum este necesar în orice discuție, în orice situație.

Dat fiind faptul că Venus se apropie de retrogradare în casa a VIII-a, acum începe să fie momentul cel mai bun să vă ocupați de o tranzacție, de o negociere, de o investiție, de un credit, de o finanțare. Nu vă grăbiți. În zilele următoare încep să se întâmple lucrurile. Aveți grijă la drumuri, la documente, la toate lucrurile administrative și la treburile gospodărești”, a declarat Daniela Simulescu.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

„Banii vă vor crea multă suferință, chiar dacă-i aveți, chiar dacă nu-i aveți. Tot ce înseamnă tranzacții, tot ce înseamnă negocieri la serviciu, vă sapă. O să vă îndoiți de propria persoană. Dacă o să aveți un interviu nu o să știți să vă vindeți bine. Dacă trebuie să vă prezentați într-un anume fel undeva, nu vă veți duce cum vă duceați altădată. Discuțiile cu colegii nu există, apar mâhnirea, supărarea. Trebuie să aveți puțină grijă, mai ales că Venus își oprește retrogradarea în casa a VII-a. Unii trebuie să luați decizii legate de relații.

Singurul lucru care vă ajută este faptul că Marte a intrat în casa a IX-a și este momentul să aveți obiective. Acest tranzit al lui Marte din casa a IX-a o să vă ajute să găsiți motivații, idei și soluții”, a spus Daniela Simulescu.

Pești/Ascendent în Pești

„Luna Plină este în semnul vostru. Este în conjuncție cu Saturn. Este o săptămână mai dură pentru voi, o săptămână cu multe limite, cu multă mâhnire, cu supărare, cu foarte multe frici, cu angoase, cu temeri, cu anxietate, cu gânduri.

Sunt zile în care orice am face, orice am mânca, orice am bea, orice pastile am lua, tot nu reușim să ne controlăm. Trebuie să acceptați ce vi se întâmplă. S-ar putea să mergeți la doctor să aflați lucruri pe care nu le știați. Afecțiunile pe care le aveți ar putea să fie mai serioase. Sunt unele vești neplăcute cu privire la sănătatea celor dragi. Nu e plăcută săptămâna.

Este important să vă odihniți, să mâncați sănătos, să faceți mișcare cu limită, la serviciu mai delegați din proiecte și încercați să vă protejați orice fărâmă de energie.

Sunteți pe minus cu bateria, ca la telefon. Când nu a mai fost încărcat de mult timp și îl pui la încărcat, până se deschide are nevoie de ceva timp. Așa sunteți și voi în această săptămână. Aveți nevoie să vă protejați orice fărâmă de energie, pentru că nu prea aveți. Când nu avem energie funcționăm prost, stricăm lucruri în viața, ne certăm cu oamenii și spunem lucruri rele. Cum Mercur este retrograd în casa a VII-a lângă Pallace apare și furia pe partener, apar mulți nervi. Este o săptămână nu foarte plăcută pentru voi”, a avertizat Daniela Simulescu.

Vezi previziunile astrale pentru celelalte zodii aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News