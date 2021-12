"Lucrurile încep să se complice serios pe plan amoros"

”Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator. Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.

Pe 29 decembrie Jupiter intră în Peşti. A mai fost între 14 mai şi 28 iulie, când au apărut multe relaxări, în care am zis că am scăpat de pandemie. Jupiter va intra în Peşti şi vom avea senzaţia că începem să mai respirăm, că ne mai vindecăm. Jupiter va sta în Peşti până în mai, când va intra în Berbec şi va sta acolo cel puţin până în octombrie, după care se va întoarce în Peşti în octombrie.” arată Astrosens.

BERBEC

Banii mei, banii pe care îi fac cu alţii. Acolo vor fi cele mai importante evenimente. Trebuie să înveţi să faci banii altfel şi să îţi dai seama cât de mult ai depins de banii altora. Este clar că zona aceasta va fi cea mai importantă.

TAUR

Cine eşti? Cine este celălalt? Relaţia în care te afli este una serioasă? Dacă este chinuitoare, măcar fă cumva să ai şi ceva de câştigat. Independenţa ta este foarte importantă, atât pe plan personal, cât şi la serviciu. Ataşamentele vor fi o problemă.

GEMENI

La voi, vorbim de probleme de sănătate, de alimentaţie. Vorbim de trecut, cât de împăcat eşti cu el, dar şi despre locul de muncă. Vei trece prin tot felul de evenimente care îţi vor arăta că serviciul este serviciu. Nu o să trăiești pentru el.

RAC

Vorbim de copii, planuri de viitor şi cât de mult v-a afectat copilăria voastră. Poate veţi decide că încă nu este cazul să faceţi un copil.

LEU

Casa, familia... Cât de mult vă consumaţi pentru ea? Lucrurile se întâmplă, nu le puteţi evita. Cât de mult vă pierdeţi acolo şi cât de puţin consumaţi profesional? Trebuie să găsiţi un echilibru.

FECIOARĂ

Studii, educaţie, comunicare, autodepăşire a condiţiei. Va trebui să treceţi prin nişte momente mai grele ca cineva să vă împingă de la spate să evoluaţi. S-ar putea să vreţi să călătoriţi, să vă mutaţi.

Previziunile complete, în materialul video de mai jos:

