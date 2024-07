Horoscop 22 - 28 iulie 2024. Începe sezonul Leului. Daniela Simulescu: Timp de o lună îi vom sărbători pe acești nativi

Astrologul Daniela Simulescu ne-a spus ce ne rezervă astrele în săptămâna care urmează.

"Începând de mâine, ce credeți că se întâmplă? Soarele intră în Leu, deci începe sezonul Leului. Timp de o lună chiar avem chef de distracție, de veselie, de bucurie, de iubire, de aventuri, de romantism, de creativitate, de dramă, de tot felul de situații din acestea. Cumva nu degeaba sezonul Leului e la mijlocul anului, atunci când vrem și noi concediu, vrem și noi timp liber și vrem să ne ocupăm de pasiuni. Timp de o lună îi vom sărbători pe acești nativi și timp de o lună copiii care se nasc vor avea Soarele în Leu sau altfel spus, vor fi Lei.

Avem și un careu Mercur-Uranus, tot mâine

Tot mâine, dragii mei, ca să fie treaba treabă, expresia mea renumită, Mercur, dragul nostru Mercur, fiind tot în Leu, ce credeți că face? Un careu cu Uranus. Adică intrarea Soarelui în Leu nu trebuie să fie una simplă, trebuie să fie pe covorul roșu, cu reflectoare, cu foarte mulți jurnaliști acolo, paparazzi dacă se poate. La ce mă refer? Mercur, reprezentând gândirea și comunicarea, în careu cu Uranus, s-ar putea să spunem lucrurile total aiurea, diferit, ciudat sau să le spunem, să considerăm că am spus cea mai deșteaptă replică posibilă și când colo reacțiile celorlalți să fie puțin scandaloase. Ei să considere că am spus ceva scandalos și noi la rândul nostru să nu înțelegem de ce, că am spus ce trebuia să spunem. Aici apar bineînțeles neînțelegeri în comunicare, instabilitate, una spui, alta se înțelege, și oarecum și mintea ne bate feste.

Trebuie să avem puțină grijă, dar să știți că un careu între Mercur și Uranus, chiar dacă de obicei careul este considerat un aspect negativ, știm teoria destul de bine, să știți că un careu Mercur-Uranus poate ajuta, atât pe cel care îl are în astrogramă, cât și pe noi, muritorii de rând, să venim cu idei nonconformiste, geniale, ca să rupă puțin norma, să rupă puțin tradiția, să îndrăznim mai mult, chiar dacă șocăm, ne șocăm și pe noi", a spus Daniela Simulescu.

