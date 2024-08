Horoscop 19-25 august. Zodia care se lasă influențată de alții și greșește. Daniela Simulescu: O chestiune legată de neîncredere, de lipsa stimei de sine

Astrologul Daniela Simulescu a făcut previziunile pentru săptămâna 19-25 august 2024 aflată încă sub semnul lui Mercur retrograd.

”Mercur retrograd face conjuncția cu Soarele. Și de câte ori se întâmplă acest lucru ni se pune, așa, un văl pe ochi sau orbim dintr-o dată într-o chestiune, ca sp nu ne mai aducem aminte de faptul că Mercur retrograd face și Careul cu Uranus din Taur. Așa că, dacă astăzi vi se întâmplă tot felul de lucruri ciudate puteți să dați vina pe astre și în același timp să vă bucurați că, din când în când, viața vă mai face tot felul de surprize”, a spus astrologul Daniela Simulescu la DC News și DC News TV, unde a prezentat horoscopul săptămânii 19-25 august.

Rac/ Ascendent în Rac

S-ar putea să vă coste enorm vorbele din această săptămână. Talent oratoric aveți, putere de convingere extraordinară, expresivitate, motivați, doar că pe undeva înțepați. Pe undeva criticați, pe undeva vi se pare că nu este suficient. Și faceți asta și cu cei dragi și cu cei de la serviciu, și cu prietenii. Cumva este doar despre voi în această săptămână, ori vorbele astea costă. Costă bani, costă timp, costă energie. Și apoi vă veți trezi că oamenii nu se mai comportă la fel cu voi, nu vă mai au în vedere.

Trebuie să fiți mai împăciuitori și să acceptați că și voi greșiți. Este foarte important. Încă de duminică, iată, că și Luna Plină de luni, duminică a fost conjuncția lui Mercur retrograd în casa a doua și Mercur face careu cu Uranus. Astăzi avem Luna Plină pe axa 2-8, financiar este o perioadă destul de ciudată. Să zicem că ați avut de făcut ceva important și vi s-a spus: Iată, costă atât. Dar vă treziți că de fapt costă mai mult. Poate uni aveți bani, poate unii nu aveți. În loc să stați să vă supărați, să vă victimizați, cel mai bine este să faceți rost de banii respectivi.

Cum? Rugați, cereți ajutor, dacă nu îi aveți, iar dacă îi aveți, știți cum este. În viață, câteodată pierdem. Nu este nimic cum ne-am dori noi, nu e nimic liniar, 100 la sută, se mai întâmplă așa, tot felul de frecușuri. Aveți grijă foarte mare în momentul în care vreți să vă cumpărați un autovehicul, când călătoriți, verificați toate actele. Stați departe de deciziile la impuls.

Leu/ Ascendent în Leu

Cumva, conjuncția lui Mercur retrograd cu Soarele din semnul vostru o să vă facă să vă dați seama că ați greșit într-o chestiune sau o să vă facă să greșiți. Important este să nu stați foarte mult cu greșeala respectivă, să o gândiți o săptămână. Important este să căutați soluția, că Mercur retrograd asta vă ajută. Vi-o arată: Uite, ai greșit. Dar acum nu stai să te plângi de greșeala respectivă o săptămână, ci te speli cu apă rece pe față, își dai seama ce s-a întâmplat și începi să cauți. Cum pot rezolva, cum pot evita data viitoare, de ce am nevoie de îmbunătățesc situația respectivă, asta unu la mână.

Doi la mână, vedeți că Venus din casa a doua, să ne amintim: face opoziția cu Saturn, face careul cu Jupiter, face și careul cu Marte. Ce înseamnă asta? Că veți cheltui mulți bani și aiurea. Problema este că vă veți lăsa și influențați de alți oameni și cum dorința este de a demonstra, de a arăta că și voi sunteți în rând cu lumea, de a demonstra că și voi aveți una, alta, s-ar putea să vă cumpărați, să vă împopoțonați sau să vă lăudați.

Când aspectele acestea se întâmplă este mai greu să înțelegeți, că o să ziceți: Păi, da, celălalt are, am văzut eu pe pagina lui de Facebook. Nu epatați, nu este cea mai bună săptămână pentru a epata. Și vedeți că Luna Plină de luni, din casa a șaptea, pentru unii dintre voi s-ar putea să vină cu decizii pe plan relațional, să vreți o pauză, să vreți o altfel de atmosferă în sânul cuplului, iar pentru cei singuri s-ar putea să vină cu um moment din acela de: Fir-ar să fie, nu am noroc, nu mai vreau, nu mai caut. Știți cum este, în momentul în care nu mai căutăm, atunci se întâmplă. Pentru că altfel, disperarea aceea se simte și îi respingem pe oameni și ei nu mai vor să fie cu noi.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Trebuie să discutăm de faptul că Venus este în semnul vostru, știm asta, problema este că luni și la sfârșitul săptămânii Venus face câteva aspecte foarte provocatoare.

Luni face opoziția cu Saturn și bine-înțeleș că veți întâlni oamenii care nu se vor purta cu lapte și miere cu voi, pentru că au alte probleme, dar voi o veți lua personal. După care Venus face careu cu Jupiter din casa a zecea, iar la serviciu sunteți în stare să faceți orice pentru o laudă. Vi se pare vouă că nu v-a mai lăudat nimeni de mult timp și că doar dacă forțați, dar știți cum este, excesul de zel poate să fie destul de periculos.

Apoi, Venus va face careul cu Marte, vă simțiți neiubiți, nedoriți, neapreciați. Și de obicei este și o chestiune legată de neîncredere, de lipsa stimei de sine, mai ales în ceea ce privește înfățișarea.

Așa că zilele viitoare, dacă aveți idei din acestea: mă tund nu știu cum, mă aranjez nu știu cum, vedeți să nu fie dintr-o nemulțumire foarte mare. Mai întâi mulțumiți interiorul și apoi exteriorul, că degeaba mulțumiți exteriorul, că după câteva zile nemulțumirea interioară revine. Uitați-vă în oglindă cu mai multă cu mai multă blândețe, pentru că dacă voi nu o faceți, nici ceilalți nu o vor face.

