Hobby-ul „nebunesc” al Prințesei Kate Middleton. Face asta și noaptea, chiar și când plouă

Kate Middleton s-a apucat de un nou hobby „nebunesc” și „îl place mult”. Prințesa duce o viață foarte activă, alături de soțul ei, Prințul William și de cei trei copii ai lor. Le place să petreacă timp împreună în aer liber, indiferent de vreme – dar una dintre distracțiile preferate ale lui Kate este ceva ce William nu ar putea face, scrie Mirror.

De fapt, Kate este atât de pasionată de hobby-ul ei îndrăzneț încât o va face chiar și pe întuneric, așa cum a dezvăluit în timpul unei apariții la podcastul lui Mike Tindall - The Good, The Bad and The Rugby.

Hobby-ul Prințesei Kate Middleton





„Îmi amintesc mereu că eram în mișcare. În Scoția înotam de la o vârstă fragedă. Părinții mei ne-au încurajat întotdeauna să fim activi fizic și să fim sportivi. Ne-au încurajat mereu să facem sporturi de echipă și să încercăm lucruri”, a spus ea.

Apoi și-a împărtășit dragostea pentru înotul în apă rece, care are multe beneficii pentru sănătate și implică înotul în timpul sezonului de iarnă în aer liber sau piscine neîncălzite. Kate s-a entuziasmat: „Înot la rece - cu cât mai rece, cu atât mai bine. Îmi place absolut. Puțin până la punctul în care William spune „ești nebună” și este întuneric și plouă. Mă voi duce și voi căuta apă rece, îmi place".



William și Kate iubesc sportul și chiar există un fel de competiție între ei. În timpul apariției lor la podcast au fost întrebați despre rivalitatea lor.

„Nu știu de unde a venit asta”, a glumit Kate, înainte de a adăuga: „Nu cred că am reușit de fapt să terminăm un joc de tenis. Devine o provocare mentală între noi doi”.

Lecția de viață pe care William vrea să le-o dea copiilor lui

Când a fost întrebat dacă Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au preluat acest obicei, Kate a dezvăluit: „Toți au temperamente diferite și, pe măsură ce cresc, încearcă diferite sporturi, va fi interesant să vedem cum crește și se dezvoltă asta”.

William a vorbit și despre importanta lecție de viață pe care speră să o insufle copiilor săi prin sport. „Învățam să pierdem, lecție pe care cred că trebuie să ne concentrăm mai mult în zilele noastre”, a menționat el. "Cred că oamenii nu știu cum să piardă bine. Vorbind despre copiii noștri în special, vreau să mă asigur că înțeleg asta", a explicat el.



Prințul a continuat: „Cred că este foarte important de la o vârstă fragedă să înțelegem cum să pierdem și de ce pierdem. Să creștem din asta și să învățăm din acel proces. Dar și cum să câștigi și să nu te lăuzi. Există atât de multe lecții de viață care ne ajută pe toți în construirea prieteniei, în construirea relațiilor, la locul de muncă, pe care le câștigați din acei primi ani în care practicați un sport de echipă.”

William a dezvăluit și cel mai emoționant moment sportiv al său. „Singura dată când am plâns în timp ce mă uitam la sport a fost când Zara (fiica Prințesei Anne, Zara Tindall n.r.) a câștigat. Cred că a fost campionatul european”, a spus el. "Eram în Exmore atunci, în camping. Ne înghesuiam cu toții în jurul telefonului, privindu-l. Ea era acolo, smulgea, steagul urca. Eram în bucăți." Kate a adăugat: „Îmi amintesc, pentru că te-ai întors și ai spus „Nu am fost niciodată atât de mândru de nimeni”.

