Hillary Clinton, criză de râs în timp ce Trump anunța că schimbă denumirea Golfului Mexic / video

Hillary Clinto, care a pierdut în fața lui Trump la alegerile prezidențiale din 2016, a fost surprinsă de camere în timp ce râdea copios atunci când Trump a menționat că va schimba numele Golfului Mexic, scrie Breitbart.

„Moștenirea mea cea mai mândră va fi aceea a unui promotor al păcii și a unui unificator. Asta vreau să fiu, un promotor de pace și un unificator. Sunt încântat să spun că de ieri, cu o zi înainte de a-mi prelua funcția, ostaticii din Orientul Mijlociu se întorc acasă la familiile lor”, a spus Trump în timpul discursului, anunțând că „America își va revendica locul care îi revine de drept ca cea mai mare, cea mai puternică și mai respectată națiune de pe pământ, inspirând venerația și admirația lumii întregi.”

„În scurt timp, vom schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii”, a spus Trump, imediat, Hillary Clinton fiind surprinsă în timp ce râde copios.

„Și vom reda numele unui mare președinte, William McKinley, Muntelui McKinley (...)”, a mai zis președintele SUA.

Trump a mai spus în timpul discursului că America intenționează să ia înapoi și Canalul Panama, despre care a spus că a fost dat într-un mod „prostesc” statului Panama.

„Vreau să spun că Statele Unite au cheltuit mai mulți bani decât au cheltuit vreodată pentru un proiect și au pierdut 38.000 de vieți în construirea Canalului Panama. Am fost tratați foarte rău din cauza acestui dar nebunesc care nu ar fi trebuit niciodată făcut, iar promisiunea statului Panama a fost încălcată”, a spus Trump.

„Scopul înțelegerii noastre și spiritul tratatului nostru au fost total încălcate. Navele americane sunt suprataxate și nu sunt tratate corect în nici un fel (...)”, a spus Trump.

„Și mai presus de toate, China operează Canalul Panama. China. L-am dat statului Panama și îl vom lua înapoi.”, a mai spus noul președinte.

Hillary laughs at Trump when he announces changing Gulf of Mexico to Gulf of America. She’s so angry and bitter. pic.twitter.com/fdl9ypAkrJ