Imaginea care demonstrează că Trump nu a ținut mâna pe Biblie în timpul jurământului / foto în articol

Președintele Trump nu a ținut mâna pe cele două Biblii ținute de prima doamnă Melania Trump, când a depus jurământul luni – dar mulți utilizatori ai rețelelor sociale au sărit în apărarea lui, argumentând că jurământul a fost grăbit, scrie NYPost.

În loc să-și pună mâna pe cele două Biblii, Trump a stat cu brațul stâng pe lângă corp în timp ce și-a ridicat ridica mâna dreaptă pentru a depune jurământul.

Oamenii s-au grăbit să pună la îndoială această mișcare și au considerat că ar putea fi un semn al îndepărtării lui Trump de la normele prezidențiale, dar alții au remarcat că întreaga ceremonie părea grăbită. Responsabilitatea a fost pusă pe seama judecătorului John Roberts.

„Roberts a început jurământul înainte ca Melania să ajungă acolo. A ajuns acolo cam la jumătatea drumului, dar în acel moment, Trump depunea deja jurământul și a continuat”, a scris un utilizator pe X.

„Președintele Roberts a mai dezamăgit în timpul jurământului prezidențial. S-a grăbit astăzi (...). La prima inaugurare a lui Obama, el a bolborosit câteva părți din ea și, de fapt, au trebuit să o refacă în Biroul Oval câteva ore mai târziu pentru a se asigura că jurământul a fost făcut cum trebuie”, a adăugat un alt utilizator X.

Altora nu le-a păsat atât de mult de faptul că Trump nu a ținut mâna pe cele două Biblii.

„Nu cred că contează prea mult. Trump este, evident, un creștin. Dacă a ales ca Biblia să fie acolo, înseamnă că a jurat pe ea”, chiar dacă nu a ținut mâna, a sugerat un utilizator pe X.

„Sunt evanghelic. Matei 5 spune să nu jurăm deloc, ci să garantăm că da să fie da și nu să fie nu. Președinții din trecut au jurat pe Sfânta Biblie și și-au trădat jurământul. Mă interesează ca președintele Trump să facă ceea ce spune”, a menționat un alt utilizator X.

Trump ar fi trebuit să jure atât o Biblie de familie, cât și pe așa-numita Biblie Lincoln, care a fost folosită de cel de-al 16-lea președinte în 1861, precum și de Barack Obama în 2009 și 2013.

As he swore the oat of office, Trump did not place his hand on the Bible. pic.twitter.com/xQaHNrjXhJ