Fostă consilieră a guvernatorului statului New York, acuzată că a acționat ca un agent secret al Chinei

O fostă consilieră a guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, a fost acuzată că a acționat ca un agent al guvernului chinez.

Linda Sun, în vârstă de 41 de ani, „a acționat la ordinul, direcția sau solicitarea” Chinei în timpul carierei sale de 14 ani în guvernul de stat, în schimbul a milioane de dolari, se afirmă într-o acuzație federală. Soțul ei, Christopher Hu, este de asemenea acuzat că a fost agent chinez.

Cuplul a fost arestat marți în casa lor de 3,5 milioane de dolari din Long Island, la câteva luni după ce aceasta a fost percheziționată în cadrul unei anchete FBI.

Linda Sun a fost concediată în urmă cu aproape doi ani, după ce biroul doamnei Hochul, care a devenit guvernator în 2021, a descoperit „dovezi de comportament necorespunzător” și le-a raportat autorităților.

Cei doi urmau să dea socoteală în fața unui tribunal federal din Brooklyn pentru acuzații precum încălcarea Legii privind Înregistrarea Agenților Străini, fraudă cu vize, introducere de străini și conspirație pentru spălare de bani.

Procurorii susțin că Linda Sun a acționat ca „un agent secret al guvernului chinez”, în timp ce soțul ei „a facilitat transferul a milioane de dolari în comisioane pentru câștig personal”.

Recompense de milioane de dolari

Ea este acuzată că a împiedicat reprezentanți ai guvernului taiwanez să vorbească cu oficiali din New York, a furnizat scrisori de invitație neautorizate în SUA pentru oficiali chinezi și a schimbat mesajele oficialilor de stat cu privire la China.

Christie Curtis, directorul adjunct interimar al FBI, a declarat că Linda Sun „și-a folosit poziția... pentru a promova pe ascuns” agenda chineză, „amenințând în mod direct securitatea națională a țării noastre”.

În schimb, procurorii susțin că Linda Sun a primit recompense în valoare totală de milioane de dolari. De asemenea, au primit bilete la spectacole, beneficii de călătorie și mâncare, inclusiv, conform rechizitoriului, mese cu rață sărată în stil Nanjing.

Cuplul a spălat sume mari de bani pentru a cumpăra lux, inclusiv o mașină sport Ferrari și proprietăți în Hawaii și New York, se arată în rechizitoriu.

„Schema ilicită a îmbogățit familia inculpatului cu milioane de dolari”, a declarat procurorul Breon Peace.

Posturi de rang înalt

Actul de acuzare arată că domnul Hu a condus mai multe afaceri în New York, inclusiv o afacere cu exportul de fructe de mare, un magazin de vinuri și o firmă de consultanță financiară, și s-a bazat frecvent pe serviciile unui agent de transport autorizat de guvernul chinez.

Linda Sun a ocupat mai multe posturi de rang înalt în cadrul executivului și al agențiilor de stat începând din 2012 și a fost adjunctul șefului de cabinet al doamnei Hochul timp de aproape un an înainte de a fi concediată în 2023.

Biroul guvernatorului a declarat că doamna Sun a fost angajată inițial de administrația anterioară a lui Andrew Cuomo, care a demisionat în august 2021.

„Această persoană a fost angajată de camera executivă în urmă cu mai mult de un deceniu”, a declarat un purtător de cuvânt pentru BBC.

„I-am reziliat contractul de muncă în martie 2023 după ce am descoperit dovezi de conduită necorespunzătoare, am raportat imediat acțiunile sale organelor de aplicare a legii și am asistat organele de aplicare a legii pe parcursul acestui proces”, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

FBI a percheziționat casa cuplului în valoare de 3,5 milioane de dolari în luna iulie.

