Fost membru al One Direction, găsit mort în Argentina

Muzicianul britanic Liam Payne, fost membru al formației One Direction, a murit miercuri, la vârsta de 31 de ani, în Argentina, a anunțat poliția din Buenos Aires, relatează AFP, scrie Agerpres.



”Liam James Payne, compozitor și chitarist, fost membru al grupului One Direction, a murit astăzi după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel la Palermo”, un cartier al capitalei Argentinei, a anunțat poliția într-un comunicat.

Poliția a răspuns la ”un apel la 911 (numărul de urgență) semnalând un bărbat agresiv care ar fi putut fi sub influența drogurilor sau a alcoolului”, potrivit comunicatului.

La câteva minute după anunțul morții cântărețului britanic, mulți fani și curioși s-au adunat în tăcere în fața intrării hotelului ”Casa Sur” unde a fost constatat decesul, sub supravegherea mai multor polițiști.

We are deeply saddened by the news of Liam Payne's passing. Our thoughts are with his family, friends, and the many fans who loved and supported him. pic.twitter.com/5XCBUgrsqR