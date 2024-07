Forbes: Bruce Springsteen a devenit oficial miliardar

Bruce Springsteen, cunoscut sub numele de "The Boss", este un muzician, cântăreț și compozitor american, recunoscut pentru contribuția sa semnificativă la muzica rock și pentru versurile sale care reflectă realitățile vieții clasei muncitoare din Statele Unite.

De-a lungul unei cariere ce se întinde pe șase decenii, Springsteen a lansat 21 de albume de studio, a vândut peste 140 de milioane de albume la nivel global și a câștigat numeroase premii prestigioase, inclusiv 20 de premii Grammy, un Oscar și două Globuri de Aur. Originar din New Jersey, Springsteen și-a păstrat întotdeauna legătura cu rădăcinile sale modeste, lucru care transpare în muzica și în viața sa personală. În ciuda succesului financiar, el a continuat să muncească din greu, să susțină turnee și să ofere spectacole de neuitat fanilor din întreaga lume.

În 1981, după ce și-a încheiat primul turneu de pentru al cincilea album de studio al său, "The River", Springsteen s-a întors în New Jersey-ul natal cu o siguranță financiară la care visase dintotdeauna. Cu toate acestea, la 32 de ani, a ales să-și mobileze casa închiriată din Colts Neck cu mobilier găsit pe stradă, scrie Forbes.

Cum a acumulat Springsteen o avere impresionantă, potrivit Forbes

„Eram solvabil, ceea ce mă făcea unic în micuțul meu cartier”, își amintește Springsteen în cartea lui Warren Zanes, "Deliver Me From Nowhere". „Așa că mă confruntam cu toate sentimentele mele conflictuale despre a fi atât de separat de oamenii cu care am crescut și despre care scriam”, mai spune el în aceeași carte.

Deși fantomele bogăției l-au urmărit mereu, Springsteen a acumulat o avere substanțială în decursul a șase decenii, pe care Forbes o estimează la 1,1 miliarde de dolari. Chiar și acum, la 74 de ani, Springsteen continuă să susțină turnee și să ofere spectacole de trei ore pentru fanii din întreaga lume. Reprezentanții lui Springsteen nu au confirmat estimarea Forbes, dar este evident că acesta continuă să muncească din greu și să-și răsplătească fanii, potrivit aceleiași surse.

Etica de muncă a lui Springsteen provine din dorința de a depăși începuturile sale modeste, deși rămâne întotdeauna loial statului natal. De la primul său LP lansat de o casă de discuri majoră, "Greetings from Asbury Park, NJ" din 1973, muzica lui Springsteen a spus povești despre munca fizică, dragoste și dorința de a scăpa din orașul care „îți rupe cârca”.

Drumul spre succes

Drumul spre succes a fost lung. Springsteen a petrecut anii '60 cântând în diverse trupe locale, încercând să-și descopere identitatea artistică, înainte de a semna cu Columbia Records. Pentru albumul său de debut, Springsteen a fost susținut de muzicieni care aveau să devină legendara E Street Band: chitaristul Stevie Van Zandt, bateristul Max Weinberg și regretatul saxofonist Clarence Clemons, printre alții. Aceștia s-au întâlnit în cluburile locale de pe Jersey Shore și, ca trupă, au pus pe hartă “The House That Bruce Built”, în anii '70.

Odată ce a format trupa, Springsteen s-a orientat către Jon Landau, fost jurnalist rock, pentru a-i fi manager și producător de discuri. După ce a ascultat muzica lui Springsteen pentru prima dată în 1974, Landau a scris în Boston’s Real Paper: „Am văzut viitorul rock-ului și numele său este Bruce Springsteen”.

"The American Dream"

Pe parcursul carierei sale, Springsteen a dominat topurile cu 21 de albume de studio, șapte albume live și cinci EP-uri, având vânzări de peste 140 de milioane de albume la nivel global. Și-a spus poveștile și într-un memoriu bestseller New York Times și în 236 de spectacole sold-out pe Broadway. De-a lungul carierei, a câștigat 20 de premii Grammy, un Oscar, două Globuri de Aur, un premiu special Tony și a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame și în Songwriters Hall of Fame. Omul care a cântat despre găsirea visului american a primit, de asemenea, cele mai înalte distincții ale țării, acceptând Kennedy Center Honors în 2009 și Medalia Prezidențială a Libertății în 2016.

În 2021, la scurt timp după ce a încheiat a doua serie de spectacole "Springsteen on Broadway", și-a vândut catalogul muzical către Sony pentru suma de 500 de milioane de dolari. La acel moment, Landau a declarat că tranzacția a fost meritată pentru jumătatea de secol pe care Springsteen a petrecut-o făcând muzică. „Toată lumea primește ceea ce este în interesul lor”, a spus Landau pentru Forbes în 2022.

Cu concerte programate până la mijlocul anului 2025 și fără planuri evidente de a încetini, Bruce Springsteen rămâne pregătit să încânte inimile fanilor săi din întreaga lume.

