Florin Răduță, fără secrete, la Oracolul Vedetelor/ VIDEO

Florin Răduţă este câștigătorul celui de-al cincilea sezon al emisiunii X Factor, de la Antena 1. Tânărul a ajuns în finală datorită talentului său înnăscut şi vocii sale minunate, dar şi a îndrumării lui Ştefan Bănică jr. Artistul a luptat până în ultima secundă reușind astfel să cucerească publicul şi să pună mâna pe premiul de 100.000 de euro de la X Factor.

Deși, toată lumea se așteptă să scoată hit după hit și să apară mai mult în lumina reflectoarelor, artistul a dispărut o bună perioadă de timp din peisaj. În urmă cu trei ani, Florin Răduță a fost diagnosticat cu o tumoră la stomac. Artistul a fost nevoit să ia o pauză de la muzică pentru a se pune pe picioare și recunoaște că aceea a fost cea mai grea perioadă din viața lui. Câștigătorul de la „X Factor” 2015 a făcut și un preinfarct în urmă cu doi ani.

Artistul ne-a povestit ce s-a întâmplat după câștigarea sezonului cinci „X Factor”, dar și cum a reacționat în momentul în care a aflat că este suspect de cancer.

„Din 2015 până în 2017 am lansat cam două piese. A fost destul de greu, pentru că eram sub un contract de licență, adică piesele mi le-am făcut eu, investeam toți banii de care erau nevoie. Am lansat „Mă minți pe față” și „Cheamă-mă”. Alergând după industria muzicală din România, mi-am dat seama cât de mult mă pierdusem, adică nu mai făceam muzică de drag și am realizat că nu se merită. Nu îmi mai doream să cânt așa cum o făceam înainte. Într-adevăr, fiecare are drumul lui, cariera lui, dar mi-am dat seama că dacă nu ai o echipă întreagă în spate, dacă nu ai un manager extraordinar de bun și dacă nu ai piesele potrivite, niciodată nu o să reușești, oricât de talentat ai fi”, ne-a spus Florin Răduță.

