Festivalului Borșului LIpovenesc de Jurilovca, zeci de mii de  vizitatori în prima zi

„Noi ne-am pregătit pentru un număr mare de turiști, dar estimam că mutarea datei festivalului după începerea școlilor, din motive independente de noi, va face ca audiența de anul acesta să fie ceva mai scăzută decât cea din 2023. Iată, însă, că Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca a devenit un mic fenomen național. Suntem mereu fericiți să primim oaspeți, mai ales când aceștia vin să împărtășească alături de noi tradițiile și gastronomia

locului, precum și bucuria adusă de muzica de calitate”, a declarat Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca.

Comuna Jurilovca dispune, din acest an, de un sistem de camere inteligente care monitorizează zona celor două porturi, sistem care furnizează date exacte despre traficul pietonal și auto. Conform acestei monitorizări, pe parcursul întregii zile de 21 septembrie în zona Festivalului au intrat aproximativ 87.000 de persoane, iar vârful a fost atins în timpul concertului Gipsy Kings, când în Portul Nou se aflau peste 55.000 de persoane.

„Mulțumesc în mod special Consiliului Județean Tulcea, care, anul acesta, a fost partenerul nostru principal în organizarea Festivalului.

Finanțarea asigurată de către Consiliu a fost esențială. Altfel, ne-ar fi fost foarte greu spre imposibil să organizăm ediția din acest an. Le mulțumesc, de asemenea, în egală măsură, și vizitatorilor noștri, care au dat dovadă de

înțelegere față de eforturile noastre și de respect pentru mica noastră comunitate de doar 4.000 de suflete. Am fost plăcut impresionat azi noapte, când am început operațiunea de igienizare a zonei Festivalului, să constat că avem foarte puțin de lucru în zona rezervată concertelor. Faptul că atragem un public civilizat, care se poate bucura în mod responsabil de un astfel de eveniment este o răsplată pentru eforturile întregii echipe care lucrează, an de an, la organizarea Festivalului Borșului Lipovenesc de Jurilovca”, a mai adăugat primarul Eugen Ion.

Participanții la Festival au avut la dispoziție două parcări, la intrările în localitatea Jurilovca, iar pe parcursul întregii zile au fost înregistrate în jur de 17.000 de automobile. De asemeni, în Jurilovca au ajuns peste 170 de autocare ale firmelor de turism din întreaga țară care au adus turiști la Festival, pentru excursii de o zi.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News