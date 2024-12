Femeia care a furat arma unui soldat, simbolul protestelor din Coreea de Sud la adresa legii marțiale /video

Printre imaginile care au captat atenția publicului se numără cea a unei femei care a avut curajul să înfrunte soldații trimiși să împiedice parlamentarii să intre în Adunarea Națională, după ce președintele Yoon Suk Yeol a declarat legea marțială, scrie BBC.

Ahn Gwi-Reong, o purtătoare de cuvânt în vârstă de 35 de ani a Partidului Democrat de Opoziție, a devenit un simbol al rezistenței după ce a fost surprinsă într-o imagine emblematică în care ține de armamentul unui soldat în mijlocul confruntării. Această fotografie, distribuită pe scară largă online, a devenit un simbol al luptei pentru democrație.

„Nu am gândit prea mult... Am știut doar că trebuie să oprim asta,” a declarat Ahn pentru BBC Korean Service.

Ea a ajuns la clădirea parlamentului imediat ce soldații au înconjurat zona, la scurt timp după anunțul controversat al președintelui Yoon. Pentru generația mai tânără, precum Ahn, termenul de „lege marțială” părea o relicvă istorică; ultima dată când fusese aplicată în Coreea de Sud era în 1979.

„Când am auzit vestea, un sentiment de panică m-a cuprins,” a mărturisit Ahn. Legea marțială interzice activitățile politice, grevele și demonstrațiile, controlând în același timp presa și publicațiile. Cei care o încalcă pot fi reținuți sau arestați fără mandat.

La scurt timp după anunț, liderul opoziției, Lee Jae-myung, a convocat parlamentarii pentru a vota anularea acesteia. Ahn și colegii săi au ajuns la clădirea legislativă în jurul orei 23:00, unde au găsit soldații angajați într-o confruntare tensionată cu oficiali și cetățeni.

„Când am văzut soldații înarmați... am simțit că asist la o regresie istorică,” a spus ea.

I found Korean @MohamedNasheed , Ms. Ahn Gwi-ryeong (@anngwiryeong), once a news anchor, now a symbol of courage, made history during South Korea’s #martiallawsouthkorea



She stood unarmed, grabbed a soldier’s rifle, and shamed him for turning arms against the people fighting… pic.twitter.com/NmDAq2Sjxk