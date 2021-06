EURO 2020. Petkovic (Elveţia), după eliminarea Franței: Am fost o super-echipă. Revenirea era imposibilă pentru jucători normali

'O astfel de victorie ne face să progresăm din punct de vedere mental şi să avem mai multă încredere în noi. La final, nici nu mai puteam vorbi, eram epuizat, nu mai aveam voce, dar echipa a jucat foarte bine timp de 120 de minute, cu dorinţa de a da totul pentru echipă, de a alerga la sută la sută şi când facem asta ne putem menţine stilul nostru de joc', a declarat Petkovic la finalul partidei de pe Arena Naţională.

'Important în ultima jumătate de oră era de păstrat mingea, să încercăm să trimitem mingi în faţă, pentru că aveam un plus de energie, poate chiar mai multă decât Franţa. Acum suntem foarte bucuroşi, iar de mâine trebuie să ne odihnim, pentru că urmează un alt meci, a adăugat tehnicianul de origine bosniacă.

'Cele două goluri (ale Franţei, n. red.) au venit prea repede după penalty-ul ratat, iar pentru nişte jucători normali era aproape imposibil să revină, însă azi am fost o super-echipă, fiecare jucător a dat totul, grupul a dat totul, am revenit şi am avut forţa să facem faţă în ultima jumătate de oră. Am atins un nou nivel, iar acum am pretenţia de la echipă să arate la fel de fiecare dată', a subliniat Vladimir Petkovic.

Petkovic a egalat luni seara recordul de meciuri conduse la cârma echipei reprezentative a Elveţiei (77),. Numit pe banca tehnică pe 2 iulie 2014, în locul germanului Ottmar Hitzfeld, Vladimir Petkovic este un model de longevitate. Având contract cu 'Nati' până în decembrie 2022 (cu excepţia ratării calificării la CM din Qatar), tehnicianul în vârstă de 57 de ani, originar din Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), îl va depăşi pe legendarul Kobi Kuhn (2001-2008) la meciul din sferturi, cu Spania. În partida cu Franţa, Petkovic a egalat recordul numărului de meciuri la cârma echipei Elveţiei deţinut de austriacul Karl Rappan, în perioada de dinainte şi după cel de-al Doilea Război Mondial, de 77 de partide.

Bilanţul lui Petkovic la echipa Elveţiei este de 41 de victorii, 17 egaluri şi 19 înfrângeri. Campioana mondială Franţa a fost eliminată de Elveţia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020 la fotbal, într-un meci în care scorul a fost 3-3 (1-0) după prelungiri. Karim Benzema (57, 59) şi Paul Pogba (75) au marcat golurile francezilor, Haris Seferovic (15, 81) şi Mario Gavranovic (90) au înscris pentru elveţieni, iar la loviturile de departajare au transformat Mario Gavranovic, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ruben Vargas şi Admir Mehmedi, respectiv Paul Pogba, Olivier Giroud, Marcus Thuram, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappe ratând ultimul şut. La meci au asistat 22.642 de spectatori.

Acesta a fost ultimul din cele patru meciuri pe care România le-a găzduit în cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală, după Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate din Grupa C.