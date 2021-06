EURO 2020. Dezamăgirea lui Ronaldo, după înfrângerea cu Belgia. 'Au plâns! Am avut 29 de șuturi și am lovit bara de două ori!'

Liderul clasamentului FIFA a câştigat prin golul superb marcat de Thorgan Hazard (42). Meciul, un cap de afiş al optimilor, a fost unul destul de echilibrat, deşi portughezii au avut o posesie mai bună la final (56%), iar belgienii un singur şut pe poartă.

Potrivit statisticii oficiale UEFA, Portugalia a avut 24 de șuturi, spre deosebire de cele șase ale Belgiei. Fernando Santos, selecționerul Portugaliei a declarat că elevii săi au fost afectați la finalul jocului. Printre cei mai afectați jucători de pe teren a părut să fie Cristiano Ronaldo, care a fost consolat de jucătorii Belgiei.

'Suntem dezamăgiți și triști. Am avut câțiva jucători care au plâns în vestiar. Au dat tot. Belgia a avut șase șuturi și a dat un gol. Noi am avut 29 și am lovit bara de două ori. Un eșec este un eșec. Sincer, nu am multe de spus acum.

Toți ne-am dorit și am crezut. Am fost încrezători și eram convinși că putem ajunge în finală și să câștigăm trofeul. Nu există dreptate sau nedreptate. Am încasat un gol și n-am putut marca.

Jucătorii au făcut tot ce au putut. N-am ce să le reproșez. Au fost obosiți, dar au găsit energia pentru a acoperi diferența dintre cele echipe. Acum nu mai contează, sunt doar discuții', a declarat Fernando Santos, la TVI24, potrivit Record.

Lusitanii au ratat prima ocazie a meciului, prin Diogo Jota (6), al cărui şut din careu s-a dus pe lângă poartă. Ronaldo (25) a executat bine o lovitură liberă de la 25 de metri, dar Courtois a respins. Belgia, deşi a mai avut acţiuni ofensive, a ameninţat serios poarta lui Rui Patricio abia în min. 37, când Meunier a şutat cu exteriorul, dar balonul a ocolit vinclu. Diavolii roşii au deschis scorul în min. 42, când Thorgan Hazard a marcat cu un şut superb cu efect de la 20 de metri, la care portarul Rui Patricio putea face mai mult.

Repriza secundă a aparţinut Portugaliei, care a căutat cu insistenţă golul egalării, însă nu a găsit decât arareori culoare spre poarta lui Courtois. Ronaldo a avut un şut blocat (54) de Vermaelen, Diogo Jota (58) a şutat peste poartă de la 12 metri, ratând o mare ocazie, Joao Felix (61) a trimis cu capul pe poartă, dar Courtois a reţinut, Bruno Fernandes (62) a trimis ţintă de la 20 de metri.

Belgia a avut câteva contre cu potenţial, care însă nu şi-au atins obiectivul, lipsind de fiecare dată ultima pasă. Lukaku s-a remarcat doar în min. 63, când a finalizat cu un şut de la 18 metri peste poartă. Ronaldo (76) a trimis un şut slab, fără probleme pentru Courtois, portarul lui Real Madrid respingând apoi mingea trimisă cu capul de Ruben Dias (82).

Ocazia cea mai mare a portughezilor a fost irosită de Guerreiro (83), al cărui şut de la 16 metri s-a dus în bară. Andre Silva (88) a fost blocat la sacrificiu de Courtois, iar la ultima oportunitate a lusitanilor, Felix (90+5) a şutat puţin pe lângă poartă. Cristiano Ronaldo încheie astfel probabil ultimul său turneu final de EURO cu recordul de goluri al competiţiei (15) şi de prezenţe la turneele finale (25), precum şi de goluri la general (preliminarii incluse) - 45 de reuşite.

Portugalia venea după cinci meciuri fără înfrângere în faţa Belgiei, care are un bilanţ de excepţie în ultimele 27 de partide - 23 de victorii, 3 egaluri, un eşec. Echipa lui Robert Martinez e neînvinsă de 13 partide (11 victorii, două egaluri) şi a egalat recordul de victorii consecutive la EURO (preliminarii şi turnee finale), 14, deţinut de Germania şi Italia.

Belgia a ajuns la 35 de meciuri consecutive în care a marcat, ultima sa partidă fără gol înscris fiind semifinala Cupei Mondiale din 2018 cu Franţa (0-1). În sferturi, Belgia va înfrunta Italia, în data de 2 iulie, la Munchen. Belgia - Portugalia 1-0 (1-0) A marcat: Thorgan Hazard (42). Sevilla, Stadion La Cartuja EURO 2020 - optimile de finală

Au evoluat echipele: Belgia: 1. Thibaut Courtois - 2. Toby Alderweireld, 5. Jan Vertonghen, 3. Thomas Vermaelen - 15. Thomas Meunier, 8. Youri Tielemans, 6. Axel Witsel, 16. Thorgan Hazard (19. Leander Dendoncker, 90+5) - 7. Kevin De Bruyne (14. Dries Mertens, 48), 9. Romelu Lukaku, 10. Eden Hazard (căpitan; 11. Yannick Carrasco, 87). Selecţioner: Roberto Martinez. Rezerve neutilizate: 12. Simon Mignolet, 13. Matz Sels - 4. Dedryck Boyata, 18. Jason Denayer, 23. Michy, Batshuayi, 24. Leandro Trossard, 25. Jeremy Doku, 26. Dennis Praet.

Portugalia: 1. Rui Patricio - 20. Diogo Dalot, 4. Ruben Dias, 3. Pepe, 5. Raphael Guerreiro - 8. Joao Moutinho (11. Bruno Fernandes, 56), 26. Joao Palhinha (13. Danilo, 78), 16. Renato Sanches (24. Sergio Oliveira, 78) - 10. Bernardo Silva (23. Joao Felix, 56), 7. Cristiano Ronaldo (căpitan), 21. Diogo Jota (9. Andre Silva, 70). Selecţioner: Fernando Santos. Rezerve neutilizate: 12. Anthony Lopes, 22. Rui Silva - 2. Nelson Semedo, 6. Jose Fonte, 18. Ruben Neves, 25. Nuno Mendes.

Arbitru: Felix Brych; arbitri asistenţi: Mark Borsch, Stefan Lupp (toţi din Germania); al patrulea oficial: Gheorghi Kabakov; arbitru de rezervă: Martin Margaritov (ambii din Bulgaria) Arbitru video: Marco Fritz; arbitri asistenţi video: Christian Dingert, Christian Gittelmann, Bastian Dankert (toţi din Germania) Delegat UEFA: Iveta Bankova (Bulgaria), observator UEFA pentru arbitri: David Fernandez Borbalan (Spania) Cartonaşe galbene: Palhinha (45), Dalot (51), Vermaelen (72), Pepe (77), Alderweireld (81).