Energy Forum Ediția a XII-a: "2025-anul marilor provocări. Deciziile care ar putea pune frână marilor proiecte de investiții"

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, va organiza în data de 19 NOIEMBRIE 2024 a XII-a Ediție a Energy Forum: ''2025-anul marilor provocări. Deciziile care ar putea pune frână marilor proiecte de investiții''. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 11:00 la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Salon C.

Energy Forum, eveniment ajuns la a 12-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, dar și pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de youtube DCNews, începând cu ora 11:00.

Context

2024, an cu patru runde de alegeri, lucru care se traduce în multe promisiuni cu sau fără șanse reale de materializare. Un an bun pentru investițiile din Energie, dar și un an cu multe controverse legate de tarifele la energie și gaze.

Alegerile se încheie. CE URMEAZĂ? Problema tarifelor la energie și gaze pentru toate categoriile de consumatori nu are încă o soluție.

Versiunea actualizată a Strategiei Energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, prevede, printre altele, menţinerea unor preţuri accesibile şi susţinerea competitivităţii economice, dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei şi încurajarea creşterii consumului intern în condiţii de eficienţă, menţionează Ministerul Energiei. PUTEM LUA ÎN CALCUL ÎNSĂ ÎNCĂ O STRATEGIE? AU MAI FOST ȘI ALTELE...

Sunt anunțate investiții record și mixuri menite a face din România o putere energetică. VOR CONTINUA ACESTEA ȘI ÎN 2025? Cum va arăta piața de energie și gaze post alegeri și în urmatorii trei ani? De aici pornim dezbaterea noastră.

Teme de dezbatere

Martie 2025: momentul zero pentru noile tarifele la energie și gaze. Cine va decide noua variantă de lucru: actualul sau viitorul Guvern? Actualul sau viitorul Parlament? Variante de lucru: autorități versus industrie

Noua Strategie Energetică a României 2025-2035. Care sunt șansele reale de implementare. Va rămâne doar o strategie de sertar ca toate celelalte din ultimii 35 de ani?

Marile investiții din domeniul energetic, stadiul acestora, sursele de finanțare și șansele de finalizare Care sunt tendinţele viitorului în domeniul energiei? Când vom putea vorbi în România despre un mix energetic bazat pe vânt, soare, apă și reactoare nucleare? Planurile de investiții ale României în proiecte de energie regenerabilă. Capacitățile de stocare și transport, cea mai mare problemă?

Poate România să devină un adevărat hub al energiei regenerabile care să asigure nevoile întregii regiuni?

Oportunitățile de finanțare a proiectelor de energie verdeCadrul legislativ existent este acoperitor sau este nevoie de îmbunătățiri: propuneri pentru noul Parlament

Agenda dezbaterii

Începând cu ora 11.00 - Dezbateri

Listă invitați

Moderator: Mihai CIOBANU, Redactor-șef DCBusiness

10:30 - 11:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

PANEL 1: 11:00 - 12:15: Martie 2025: momentul zero pentru noile tarifele la energie și gaze. Cine va decide noua variantă de lucru: actualul sau viitorul Guvern? Actualul sau viitorul Parlament? Variante de lucru: autorități versus industrie. Noua Strategie Energetică a României 2025-2035. Care sunt șansele reale de implementare. Va rămâne doar o strategie de sertar ca toate celelalte din ultimii 35 de ani? Cadrul legislativ existent este acoperitor sau este nevoie de îmbunătățiri: propuneri pentru noul Parliament

Sebastian BURDUJA, Ministrul Energiei

George Sergiu NICULESCU, Președinte Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

Daniel ZAMFIR, Președinte Comisia economică, industrii şi servicii, Senatul României

Paul Silviu ANGHEL, Director General Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană, ANPC

Mădălin BORȘ, Specialist în energie

Claudiu CREȚU, Director General ELCEN

Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv ACUE

PANEL 2: 12:15 - 13:30: Marile investiții din domeniul energetic, stadiul acestora, sursele de finanțare și șansele de finalizare. Planurile de investiții ale României în proiecte de energie regenerabilă. Capacitățile de stocare și transport, cea mai mare problemă? Oportunitățile de finanțare a proiectelor de energie verde. Care sunt tendinţele viitorului în domeniul energiei? Când vom putea vorbi în România despre un mix energetic bazat pe vânt, soare, apă și reactoare nucleare? Poate România să devină un adevărat hub al energiei regenerabile care să asigure nevoile întregii regiuni?

Adrian CÂCIU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Adrian CORBU, Vicepreședinte AFM

George VIȘAN, Director Direcția Piețe de Energie Transelectrica ONLINE

Claudiu BUTACU, Președinte EFdeN & Asociația Solar Decatlon

Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv HENRO

Victor GAVRILĂ, Project Manager energiaTa

Mihaela NYERGES, Managing Partner Nyerges & PartnersIrene MIHAI, Policy Officer RPIA

CONCLUZII: 13:30 - 13:45

Bogdan CHIRIEAC, Analist DC NewsVal VÂLCU, Jurnalist DC News

SESIUNE Q&A: 13:45 - 14:00

