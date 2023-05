Echipa de fotbal UVT triumfă, pentru a treia oară consecutiv, în Campionatul Național Universitar

Trofeul național a fost obținut în finala desfășurată ieri, 21 mai, la Oradea, unde echipa de fotbal UVT și-a învins rivala, echipa reprezentând Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, cu scorul de 2-0. Pentru echipa UVT, pregtită de Vlad Bura, au marcat Caludiu Matiș și Florin Olariu, care merită felicitări pentru aceste goluri ce au adus victoria în finală.

Medaliile de bronz au revenit echipei gazdă, reprezentând Universitatea din Oradea, care a depașit cu 4-1 reprezentativa Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia. În grupe, echipa de fotbal UVT a obținut două victorii și un rezultat de egalitate: 5-0 cu UNEFS București, 0-0 cu Universitatea din Oradea și 3-0 cu Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Cu aproape un an în urmă, echipa de fotbal a Universității de Vest din Timișoara, reprezentând România la Jocurile Europene Universitare ce s-a desfășurat în Polonia, la Lodz, a câștigat finala campionatului european. Valoarea fotbalului jucat de selecționata UVT nu este efemeră, își menține an de an cota foarte ridicată. După câștigarea Jocurilor Europene Universitare, iată că lotul UVT își reconfirmă puterea de muncă și plăcerea de a juca.

Comunitatea UVT promovează cultura sportivă în cele mai diverse ramuri și specialități ale jocurilor de echipă sau individuale, iar reușitele echipei de fotbal UVT se află printre cele mai semnificative succese din palmaresul cu care ne mândrim. Felicitări echipei de fotbal UVT!”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News