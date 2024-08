Donald Trump, noi precizări privind numirea lui Elon Musk într-un viitor guvern american

Însă candidatul republican se îndoiește că Musk ar putea ține pasul cu cerințele unei astfel de funcții, din cauza programului încărcat pe care îl are fondatorul SpaceX și Tesla, transmite NBC News.

”El vrea să fie implicat. Acum, uite, el conduce afaceri mari, așa că el nu poate, în mod real, nu cred că ar putea fi în cabinet”, a declarat Donald Trump, în cadrul unui interviu acordat pentru canalul de YouTube al lui Shawn Ryan, un fost Navy Seal, devenit podcaster. Shawn Ryan a postat duminică un fragment al interviului pe rețeaua socială ”X”, deținută de Elon Musk.

Trump had some great things to say about Elon. Would you like to see @elonmusk in Trump’s cabinet if he’s elected as President?



Stream the full episode tomorrow at 12:30PM CST on the Shawn Ryan Show YouTube channel.



“What he really would like to do is get involved in cutting… pic.twitter.com/bVdmjKR5Yc