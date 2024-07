Donald Trump, nerăbdător să meargă la următorul miting electoral, după tentativa de asasinat

"Ne rugăm pentru recuperarea celor care au fost răniţi şi îl păstrăm în memoria noastră pe cetăţeanul care a fost ucis într-un mod îngrozitor. Abia aştept să mă adresez din nou naţiunii săptămâna aceasta, din Wisconsin. E mai important ca oricând să rămânem uniţi, şi să ne arătăm caracterul de americani, rămânând puternici şi determinaţi", a declarat Donald Trump, într-un mesaj pe reţeaua Truth Social.

Este al doilea mesaj al lui Trump după ce a fost împuşcat la un miting electoral.

"Vreau să mulţumesc Serviciului Secret al Statelor Unite, dar şi tuturor poliţiştilor de la eveniment, pentru răspunsul rapid la atacul armat care a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să îmi ofer condoleanţele familiei persoanei care a fost ucisă. Este incredibil că aşa ceva se poate întâmpla în ţara noastră. Nu se ştie încă nimic despre atacator, care e mort.

Eu am fost împuşcat cu un glonţ care mi-a atins zona superioară a urechii drepte. Am ştiut imediat că ceva e în neregulă, pentru că am auzit un şuierat, apoi focuri de armă, şi imediat după am simţit cum glonţul mi-a străpuns pielea. Am sângerat mult, aşa că atunci mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Dumnezeu să binecuvânteze America", a scris Donald Trump pe Truth Social duminică dimineaţă.

Atacatorul era republican şi susţinător al armelor de foc

FBI-ul l-a identificat pe rezidentul din Pennsylvania, în vârstă de 20 de ani, care a fost ucis după ce a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, ca fiind Thomas Matthew Crooks.

Crooks era rezident în Bethel Park, un sat situat la aproximativ 55 de mile sud de locul împușcăturii din Butler, Pennsylvania.

El era înregistrat ca votant republican, conform Reuters. Însă, înregistrările arată că singura sa donație politică cunoscută, de 15 dolari în 2021, a fost către Act Blue, un grup care sprijină candidații democrați.

