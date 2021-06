Declarația de beneficiar real. Năsui: O povară inutilă pe umerii antreprenorilor

'Birocrația este foarte ușor de creat și extrem de dificil de eliminat. Declarația de beneficiar real, așa cum este ea în forma actuală, este un astfel de exemplu. Ea pune o povară inutilă pe umerii antreprenorilor și îi obligă să declare niște informații pe care statul le are deja. Ba chiar să o facă an de an, chiar dacă nu se schimbă nimic', a scris vineri pe Facebook Claudiu Năsui.



Ministrul a anunțat că împreună cu ministrul justiției, Stelian Ion, care are în subordine Oficiul Național al Registrului Comerțului, caută soluții pentru a reduce orice elemente nenecesare și a le face viața mai ușoară antreprenorilor.



'Pentru 2021 am prelungit deja termenul pentru depunerea declarației până la 1 octombrie. În curând însă cu ajutorul ministrului justiției și a ONRC vom simplifica formularul prin care se face această declarație. Iar din 2022, pregătim eliminarea depunerii declarației anuale definitiv', a mai scris ministrul Economiei.

Declarația de beneficiar real. Adrian Cuculis: Nu poți să îngropi contribuabilul în declarații

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, avocatul Adrian Cuculis a comentat introducerea declarației de beneficiar real care a cauzat o coadă imensă la Registrul Comerțului:

„Era o chestiune absolut normală în condițiile în care s-au birocratizat toate operațiunile pe directiva asta de spălare a banilor, de combatere a spălării banilor din toată Uniunea Europeană. Avem declarație pentru beneficiarul real, declarație pentru beneficiarul profitului, declarație pentru tranzacțiile mai mari de 15.000 de euro, verificări pentru cunoașterea clientelei.

Sigur că toate lucrurile astea au dus într-o zonă în care, în loc să ajuți contribuabilul indiferent de natura ajutorului, vii și îl îngropi în mai multe declarații. E o măsură pe care nu putem să o evităm, dar trebuie să o armonizăm cumva. Ele trebuiau să fie trimise prin poștă sau încărcate prin semnătură electronică online, dar asta presupune să ai un sistem performant care să te ajute și să vină în ajutorul tău“, a precizat avocatul Adrian Cuculis (Vezi interviul aici).

