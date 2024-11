Decizia lui Biden, de a da undă verde Ucrainei să lovească Rusia cu rachete, aprobată alături de Trump? Generalul Dan Grecu: Personal, am o mare întrebare

Decizia Washingtonului de a permite Kievului să lovească adânc în interiorul Rusiei cu rachete americane cu rază lungă de acțiune escaladează conflictul din Ucraina și ar putea duce la Al Treilea Război Mondial, au declarat, duminică, înalți parlamentari ruși.

Ucraina intenționează să efectueze primele sale atacuri cu rază lungă de acțiune în zilele următoare, au declarat surse, fără a dezvălui detalii din cauza preocupărilor legate de securitatea operațională. Casa Albă a refuzat să comenteze.

Zelenski: "Rachetele vorbesc de la sine și nu există nicio îndoială că vor face acest lucru"

"Planul de întărire a Ucrainei este 'Planul pentru victorie' pe care l-am prezentat partenerilor noștri. Unul dintre punctele-cheie este despre capacitățile de lungă distanță ale armatei noastre. Astăzi s-a vorbit mult în mass-media că am fi primit permisiunea pentru aceste acțiuni. Dar atacurile nu se fac cu cuvinte. Aceste lucruri nu se anunță. Rachetele vorbesc de la sine și nu există nicio îndoială că vor face acest lucru", a declarat Zelenski în încheierea discursului său de duminică seara.

Donald Trump Jr. a criticat foarte dur decizia administrației Biden. Totuși, dacă și seniorul său a avut un cuvânt de spus în asta?

Mișcarea Statelor Unite, care intervine cu puțin peste două luni înainte ca președintele ales Donald Trump să își preia mandatul pe 20 ianuarie, vine după luni întregi de solicitări din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a permite armatei ucrainene să folosească arme americane pentru a lovi ținte militare ruse aflate departe de granița sa.

Donald Trump Junior, unul dintre fiii lui Donald Trump, a definit decizia administrației Biden cu multe cuvinte dure.

"Complexul militaro-industrial pare să caute să se asigure că va declanșa cel de-al Treilea Război Mondial înainte ca tatăl meu să aibă șansa de a face pace și de a salva vieți. Nu vrea să piardă trilioane de dolari. La dracu' cu viața! Sunt imbecili!", este mesajul publicat de Donald Trump Jr. pe platforma X.

Totuși, mai multe voci ale analiștilor americani, internaționali, dar și români, inclusiv experți militari, iau serios în calcul posibilitatea ca Donald Trump și Joe Biden să fi avut o înțelegere. Cei doi rivali, probabil, în întâlnirea tradițional americană de ‘transfer pașnic al puterii’ de săptămâna trecută, care a părut a fi extrem de jovială și relaxantă, ar fi conturat o strategie care să ajute viitoarea administrație în negocieri.

Generalul Dan Grecu a comentat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, decizia administrației Biden, dar și posibilitatea ca această înțelegere să fi existat între președintele în exercițiu, Joe Biden, și președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump.

"Personal, am o mare întrebare. Am o întrebare pentru mine și pentru cei mulți care analizează situația."

"Desigur, această decizie este oarecum surprinzătoare. Spun că este surprinzătoare având în vedere că, de aproape trei ani de zile, de când a început conflictul din Ucraina, Statele Unite au fost foarte reticente în a asigura Kievului mijloace prin care să poată lovi teritoriul Federației Ruse. În egală măsură, înțeleg și reacțiile Federației Ruse, nu la nivelul declarațiilor lui Trump Jr., în care a spus că Biden declanșează acum Cel de-al Treilea Război Mondial, ci din cauza faptului că rușii nu se simt confortabil știind că există această posibilitate ca rachetele ATACMS, multe sau puține câte sunt în posesia Ucrainei la acest moment, să provoace pierderi importante.

Personal, am o mare întrebare. Am o întrebare pentru mine și pentru cei mulți care analizează situația. Ce face, de fapt, președintele încă în exercițiu, Joe Biden? Își dă acordul pentru o acțiune pe care a refuzat-o timp de doi ani și jumătate cu scopul de a susține Ucraina, sau îl ajută pe Donald Trump pentru a avea o poziție de negociere mult mai importantă cu Federația Rusă în momentul în care va ajunge, din nou, președintele Americii, după 20 ianuarie? Acum trebuie să speculez. Din punctul meu de vedere, decizia îl ajută pe Donald Trump. Trump este acel președinte care a spus că în 24 de ore va opri conflictul. El o să vină și o să le zică: ‘Uite ce au ucrainenii aici. Vă pot lovi pe voi așa cum și voi, la rândul vostru, îi puteți lovi pe ei. Unde ajungem?’ Vedem că, de vreo săptămână, s-au intensificat atacurile rusești împotriva Ucrainei, și asta în toate zonele. Deci, vorbim nu doar de zona de contact, ci și de vestul îndepărtat al țării, la granița cu Polonia, Slovacia și România. Eu cred, sincer, că îi dă o minge lui Donald Trump pentru a discuta de pe o poziție mai puternică în vederea opririi acestui conflict. S-ar putea să mă înșel, dar eu văd aici o înțelegere între cei doi lideri despre cum s-ar putea încheia acest război, sau despre cum s-ar putea opri măcar, în sensul că ‘Uitați, Ucraina are mijloacele prin care poate să continue să provoace mari pierderi armatei roșii a lui Putin'", a declarat Generalul Dan Grecu.

