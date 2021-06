De ce se strâng oamenii în jurul statuii lui Carol I. Mireiile Rădoi destăinuie

Statuia lui Carol I a devenit un epicentru al întâlnirilor culturale. Turiștii străini sau români, localnicii, se strâng pe Calea Victoriei 88, în jurul statuii ecvestre a Regelui Carol I, pentru a se fotografia sau participa la concerte, într-un fel de PiccadillyCircus bucureștean. După un an de pauză în care Pandemia ne-a ținut în case, acest obicei se reia.

„Locul este un reper urban important, într-o zonă deosebită, cu multe monumente istorice. Faptul că Regele Carol I a găsit de cuviință să plaseze biblioteca vizavi de Palatul Regal cred că spune multe despre viziunea pe care o avea asupra importanței infrastructurii, nu doar cea clasică, de transport și șosele, ci și o infrastructură dedicată tinerimii din întreaga țară.

Faimoasa coadă de la statuie

„La Statuie (n.r. a lui Carol I) s-a dovedit că an de an se formează o coadă.” Directorul BCU Carol I a destăinui o experiență din urmă cu 11 ani, când coada era vizavi, la Muzeul Național de Artă al României, care a stat la baza motivației de a înscrie BCU Carol I în Noaptea Muzeelor. Astfel că în fiecare an a fost gândit un concept care să unească vizual și să răspundă așteptărilor vizitatorilor care vin la Noaptea Muzeelor, la Bibliotecă.