Cum plănuia Google, încă din 2009, să "zdrobească" competiția. Dovezile acuzării și răspunsul gigantului

Declarațiile lui David Rosenblatt susțin acuzațiile Departamentului de Justiție al SUA, care acuză gigantul tehnologic că a încercat să monopolizeze piața serverelor de publicitate pentru editori și a rețelelor de publicitate pentru agenți, precum și să domine schimburile de anunțuri online.

În cea de-a treia zi a procesului, procurorii au prezentat dovezi despre modul în care angajații Google percepeau produsele companiei în perioada în care Guvernul SUA susține că Google a început să-și urmărească strategia de dominație pe piața tehnologiei publicitare.

David Rosenblatt, fostul președinte al diviziei de publicitate Google, a spus, potrivit datelor atașate la dosar, că: „Vom putea zdrobi celelalte rețele și acesta este obiectivul nostru” ("We'll be able to crush the other networks and that's our goal"). Declarațiile au fost făcute în cadrul unor discuții interne, conform dovezilor prezentate în instanță.

Google neagă acuzațiile, susținând că se confruntă cu o concurență acerbă din partea altor companii de publicitate digitală rivale.

Sursa: Pexels

Strategia agresivă a gigantului în publicitate

Procurorii susțin că Google a urmărit să creeze un monopol în sectorul publicității online prin achiziția și integrarea unor tehnologii esențiale pentru ambele părți ale pieței, atât pentru editori, cât și pentru agenții de publicitate. De asemenea, compania ar fi urmărit să controleze schimburile de anunțuri care intermediază tranzacțiile publicitare.

David Rosenblatt a venit la Google în 2008, odată cu achiziția companiei sale de tehnologie publicitară, DoubleClick, și a părăsit compania în anul următor.

În declarațiile prezentate în cadrul procesului, acesta a comparat poziția Google cu cea a unor giganți din industria financiară: „Suntem atât Goldman, cât și NYSE” ("We're both Goldman and NYSE"), a spus acesta, făcând referire la Goldman Sachs și la New York Stock Exchange, două dintre cele mai mari entități financiare din lume la acea vreme (n.r., 2008-2009).

„Google a creat ceva comparabil cu NYSE sau Bursa de Valori din Londra; cu alte cuvinte, vom face pentru display ceea ce Google a făcut pentru căutare (n.r., pentru așa-numitul search)”, a continuat David Rosenblatt.

Prin deținerea serverelor de publicitate pentru editori, Google ar fi obținut un „prim acces” la spațiile disponibile pentru anunțuri, un avantaj competitiv major.

Rosenblatt a descris, de asemenea, dificultățile majore pe care le întâmpinau editorii atunci când încercau să schimbe platformele de publicitate: „Este nevoie de un act divin pentru a face acest lucru” ("It takes an act of God to do it"), a spus el.

Sursa: Pexels

Google neagă acuzațiile



Google neagă acuzațiile de monopolizare. Google declară că nu este singura companie care oferă o suită integrată de produse pentru publicitari și editori, menționând că Microsoft, Amazon și Meta Platforms oferă soluții similare.

Rosenblatt, acum director executiv al pieței online de produse de lux 1stDibs, nu a oferit imediat un drept la replică, mai scrie Reuters.

Brad Bender, un alt fost director executiv al DoubleClick, care a lucrat la Google până în 2022, a mărturisit în cadrul procesului că a trimis declarațiile scrise echipei sale, descriindu-le la momentul respectiv ca fiind „o lectură valoroasă”.

Dacă judecătoarea Leonie Brinkema va constata că Google a încălcat legislația, va lua în considerare solicitarea procurorilor de a obliga compania să vândă cel puțin Google Ad Manager, o platformă care include serverul de publicitate pentru editori al companiei și schimbul de anunțuri gestionat de Google.

