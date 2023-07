Cum arată noul logo Twitter / foto

Elon Musk a dezvăluit un nou logo pentru Twitter, alegând o siglă în stil „art deco minimalist”, ca parte a unei rebrand-uri a platformei, scrie The Guardian.

CEO-ul Twitter, Linda Yaccarino, a confirmat alegerea luni, postând designul pe Twitter și scriind: „X este aici! Să o facem."

Musk a făcut apel la cei 149 de milioane de urmăritori ai săi pentru idei de design.

Sigla „X” a fost de multă vreme o obsesie a lui Musk și este numele pe care l-a dat acesta unei „aplicații utilă pentru tot” pe care s-a angajat să o lanseze la un moment dat – cu Twitter vehiculul probabil. Cu puțin timp înainte de a cumpăra Twitter, în octombrie, Musk a descris platforma de socializare drept „un accelerator pentru crearea X, aplicația totală”.

Conceptul X este modelat pe WeChat, aplicația chineză care permite utilizatorilor să realizeze mai multe lucruri, de la mesaje până la comandarea unui taxi și plata facturilor. În iunie anul trecut, Musk le-a spus angajaților Twitter: „Practic trăiți pe WeChat în China. Dacă putem recrea asta cu Twitter, vom avea un mare succes.”

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj