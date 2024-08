"Cu cât provoacă mai mult, cu atât mai repede vor pieri". Taiwanul consideră China limitată, în ceea ce privește o posibilă invazie

China nu are capacitatea de a invada "pe deplin" Taiwanul, consideră Taiwanul.

China nu are capacitatea de a invada "pe deplin" Taiwanul, deoarece nu are echipamentul necesar, dar pune în funcțiune noi arme avansate și are alte opțiuni pentru a amenința Taiwanul, cum ar fi inspectarea navelor de marfă străine, a declarat Ministerul Apărării al insulei.

China, care consideră Taiwanul guvernat în mod democratic drept propriul său teritoriu, a intensificat presiunea militară și politică în ultimii cinci ani pentru a-și afirma pretențiile, pe care Taipeiul le respinge cu fermitate.

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său. Într-o evaluare anuală a amenințării Chinei trimisă vineri parlamentarilor, a cărei copie a ajuns în posesia Reuters, Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că Beijingul continuă să-și perfecționeze abilitățile precum operațiunile de comandă comună.

"Utilizarea tacticilor și strategiilor împotriva Taiwanului este încă limitată de mediul geografic"

"Cu toate acestea, utilizarea tacticilor și strategiilor împotriva Taiwanului este încă limitată de mediul geografic natural al Strâmtorii Taiwan și de echipamentele de aterizare și capacitățile logistice insuficiente”, a declarat acesta.

China „nu dispune încă pe deplin de capacitățile formale de luptă pentru o invazie cuprinzătoare a Taiwanului”.

Dar China accelerează dezvoltarea unei serii de arme noi, cum ar fi bombardierul H-20 și rachetele hipersonice și creșterea numărului de focoase nucleare, încercând în același timp noi tactici, a declarat ministerul.

Raportul a precizat că, în mai, când China a organizat jocuri de război în jurul Taiwanului la scurt timp după ce Lai Ching-te a preluat funcția de nou președinte, navele gărzii de coastă chineze au fost trimise pentru prima dată la exerciții de interceptare și inspecție în largul coastei de est.

Scopul Chinei prin aceste exerciții a fost de a exersa întreruperea comunicațiilor cu lumea exterioară și blocarea Taiwanului, iar îmbarcarea navelor de marfă străine este o opțiune pe care China ar putea-o avea, în lipsa unui conflict deschis, a declarat ministerul.

Apele din jurul Taiwanului, inclusiv strâmtoarea Taiwan, sunt căi de navigație internaționale foarte circulate.

"Nu va exista pace"

Joi, la Beijing, în cadrul unei conferințe de presă obișnuite, ministerul a declarat că, atâta timp cât Partidul Democrat Progresist, aflat la guvernare în Taiwan, "se angajează în eforturile de "independență a Taiwanului", nu va exista pace”.

"Cu cât provoacă mai mult, cu atât mai repede vor pieri”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt Wu Qian.

Cheltuielile de apărare propuse de Taiwan vor crește anul viitor mai rapid decât creșterea economică preconizată, deoarece Taipei construiește mai multe rachete, submarine și alte arme pentru a descuraja China.

Președintele Lai, pe care China îl numește "separatist", a oferit în mod repetat discuții cu Beijingul, dar a fost refuzat. El spune că doar poporul taiwanez își poate decide viitorul.

"Pacea obținută prin forță este pacea adevărată”, a declarat Lai vineri în fața ofițerilor de la Ministerul Apărării.

"Vom continua să ne îmbunătățim capacitățile de autoapărare și să arătăm lumii că suntem uniți ca națiune și suntem hotărâți să ne protejăm țara”.

