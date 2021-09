Congresul PNL, în pericol. Toni Neacşu: Dacă incidenţa sare de 3 la mie, nu va putea avea loc nicăieri!

"Daca pana pe 25.09 Bucurestiul depaseste incidenta de 3/mie, Congresul PNL, la care sunt asteptati 5000 de delegati, nu va putea avea loc nicaieri, nici in spatiu inchis nici pe stadion, potrivit HG-ului adoptat astazi.

Desigur, cu exceptia situatiei in care congresul va fi considerat o competitie sportiva (!). Juridic el este un eveniment privat in spatiu inchis (Romexpo) la care pot participa doar maximum 200 de persoane si asta doar daca toti au certificat verde. Daca il vor considera conferinta in spatiu inchis pot fi maximum 150 de participanti, iar daca il vor considera alt eveniment cultural in spatiu deschis (sa zicem pe stadion) pot participa maxim 1000 de persoane cu certificat verde.

Ca atare, credeti ca vom depasi pana pe 25.09, ora 24.00, rata de incidenta de 3/mie?

PS: Congresul PNL nu se poate desfasura online pentru ca statul partidului prevede votul secret in adunare cu prezenta fixica iar orice modificare la statut, pe care o poate face doar chiar Congresul PNL, pentru a produce efecte juridice trebuie incuviintata in prealabil de Tribunalul Bucuresti.

In cel mai negru scenariu posibil, tara va fi paralizata prin organizarea a 2 congrese PNL, unul de modificare a statutului in 25.09 si unul online pentru alegerea presedintelui, organizat undeva dupa cel putin inca o luna de la acesta", a explicat Toni Neacşu pe Facebook.