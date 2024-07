Chirieac, despre înlocuitorii lui Biden în cursa prezidențială. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria Americii

Toate aceste scenarii au fost interpretate de către analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție recentă la postul TV Antena 3 CNN.

Joe Biden, Kamala Harris sau Michelle Obama?

"Următoarele 72 de ore sunt decisive. Toate informațiile converg către această direcție, că Joe Biden se va retrage. Chestiunile tehnice sunt însă extrem de dificile, trebuie reluată întreaga campanie de strângere de fonduri, asta doar dacă nu cumva o va propune pe doamna Kamala Harris, alături de care Joe Biden apare pe buletinul de vot — dânsul apare la președinte, iar Kamala Harris, la vicepreședinte.

Nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria Americii. Deci este foarte complicat lucrul acesta și totul trebuie să se petreacă înainte de 7 august, data când se tipăresc buletinele de vot în Ohio. Statul, în conformitate cu legea locală, are nevoie de 90 de zile înainte de momentul alegerilor pentru tipărirea buletinelor de vot. Dacă Biden apucă să fie tipărit pe buletinul de vot în Ohio și nu va candida, democrații pierd complet statul acela, fiindcă n-ai pe cine vota.

Cu toate astea, nici doamna Kamala Harris nu are o imagine prea bună, și dânsa a făcut greșeli în discursuri publice, a încurcat repere geografice, dar nu din motive ce țin, de exemplu, de oboseală excesivă, ca în cazul lui Joe Biden, ci de faptul că dânsa a avut o altă specializare, aceea de procuror pe Costa de Vest. Așa că e nefamiliarizată după patru ani la Casa Albă cu problemele de politică externă. Se vehiculează și numele doamnei Michelle Obama, dar eu nu cred că dânsa are timp, în câteva luni de zile, să câștige electoratul", a subliniat Bogdan Chirieac.

O campanie electorală de peste un miliard de dolari

"În cazul pe care l-ați ilustrat anterior, că vicepreședinta Kamala Harris ar putea să-i ia locul lui Joe Biden chiar acum, pe final de mandat, iar din această poziție de președinte interimar să candideze din partea democraților... E destul de complicat acest lucru, neexistând un precedent de acest fel în istoria SUA, mai ales că Joe Biden a câștigat alegerile primare în Partidul Democrat. El este ales în mod democratic candidat, împreună cu Kamala Harris. Vă dați seama, în acest moment se vehiculează toate scenariile.

Totuși, nu cred că în acest fel le-ar crește șansele democraților, mai ales după atentatul nereușit asupra lui Donald Trump. O personalitate politică ar trebui să o ia de la zero. Campania asta nu e doar ce vedem noi la televizor, trebuie să mergi din stat în stat, să strângi un milion de mâini, plus că tot subiectul campaniei electorale americane a unui candidat din acesta, republican sau democrat, costă mult. Costă peste un miliard de dolari, ca să știm despre ce vorbim.

În momentul acesta, după discursul lui Donald Trump de azi-noapte, care anunță schimbarea lumii, oprirea imigrației și expulzări, ne bagă pe toți într-o epocă nouă. În mod evident se întâmplă lucrul acesta, fiindcă America este sufocată în acest moment, ca și Europa, de migrație. De asta și în Europa au apărut partidele extremiste. Deci eu nu cred că rezultatul alegerilor se va modifica", a adăugat analistul politic.

America ține la cutumă

"În legătură cu sursele care vorbesc despre lipsa de susținere a actualului președinte din partea lui Barack Obama, nu consider că Biden n-ar mai avea vreo cale de întoarcere. Biden poate rămâne acolo, fiindcă Convenția Democrată nu prea are ce face, să știți. Biden a câștigat alegerile primare. Știți bine că viitorul președinte este ales de marii electori din fiecare stat, nu e vot direct, fiecare stat are un număr de electori, iar marii electori trebuie să voteze la Washington.

Teoretic, ei pot vota cum vor. Până acum, în practică, a fost un singur american, unul singur în toată istoria Americii, de puțin peste două secole, care a votat altfel. Nu merge, America ține la cutumă, tocmai fiindcă are o istorie recentă.

Fără retragerea, fără demisia lui Joe Biden din această funcție de candidat (nu zic de cea de președinte), va fi foarte complicat pentru Convenție să stabilească altceva. Omul a câștigat alegerile", a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

