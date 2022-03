Cercetătorul care, pe vremuri, era supranumit „omul cu predicția cutremurelor” atrage atenția: Oamenii să accepte aceaste măsuri

Cercetătorul științific Emil Sever Georgescu a vorbit despre acest subiect în cadrum unei dezbateri „45 de ani de la cutremurul din 1977 – Lecţii învăţate?”

„Procesul de convingere al oamenilor este destul de complicat. Trebuie să facem cumva un front comun”, a spus cercetătorul științific Emil Sever Georgescu.

Specialistul a zis că este de nevoie de psihologi și sociologi pentru a le explica oamenilor că „deranjul făcut în casă”, odată cu consolidarea unui bloc pentru cutremur, este doar pentru a le salva viața.

În plus, a atras atenția asupra așa-zișilor specialiști care apar la televizor și spun că nu-s motive să ne îngrijorăm pentru că „următorul cutremur vine peste 50 de ani”, iar oamenii îi ascultă și nu fac o prioritate din acceptarea reabilitării blocului.

„Este mai bine să ai niște clădiri consolidate, cu o anumită bătaie de cap în apartament, decât să te adune cineva de sub dărâmături!”, a spus Emil Sever Georgescu.

„Pentru că am publicat niște sinteze despre cutremure, am fost numit omul cu predicția până m-am supărat și am rugat lumea să nu mai îmi spună așa pentru că nu am prezis niciun cutremur. Eu doar arătam ce spuneau unii în anii 1960-1970”, a mai zis Emil Sever Georgescu în cadrul dezbaterii „45 de ani de la cutremurul din 1977 – Lecţii învăţate?”.

Vedeți mai multe în dezbaterea postată mai jos.

Academia Oamenilor de Știință din România împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului-Măgurele a organizat pe data de 3 martie 2022 dezbaterea online: „45 de ani de la cutremurul din 1977 – Lecţii învăţate?”

La 45 de ani de la tragicul eveniment, a fost o largă dezbatere despre contextul și lecţiile furnizate în domeniul seismologiei și ingineriei seismice. Cu acest prilej, a fost lansat și mini-documentarul „Cutremurul vrâncean din 4 martie 1977”, precum și aplicaţia „Riscul seismic al Bucureștiului”.

