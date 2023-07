Ce nu s-a știut până astăzi despre Patriarhul Daniel: În momentul nașterii sale, Luna... ”O lume interioară nelimitată la care nimeni nu are acces”

Patriarhul Daniel s-a născut pe 22 iulie 1951, în localitatea Bara din județul Timiș. Este un nativ Rac. Personalitatea sa este una îndreptată către siguranță, conservare, rădăcini puternice, tradiție, păstrarea obiceiurilor familiei, dar și iubire pentru patrie. În momentul nașterii sale, Luna se afla în semnul Peștilor. Oamenii cu acest aspect au o credință nelimitată, empatie, o imaginație bogată, o dorință de a ajuta, dar și de a vindeca. Plus o lume interioară nelimitată la care nimeni nu are acces. Reușește să se conecteze cu alte planuri ale universului pe care alți oameni nu le percep. Vede problemele interioare ale oamenilor și crede în puritatea acestora. Nativul are calități psihologice menite să îl ajute să cunoască motivațiile profunde ale oricărui om.

Conjuncția Mercur-Pluto din Leu dă greutate cuvintelor sale, calități pedagogice și iubire pentru scris. De asemenea și puterea de a comunica într-un mod cât mai convingător, ambiția de a-și depăși limitele, dorința de recunoaștere. Amintim faptul că a urmat școli înalte din sfera teologiei, atât în țară cât și în străinătate, și că a avut numeroase lucrări publicate. Venus în Fecioară l-a ajutat în alegerea sa de a deveni preot pentru că i-a oferit dragoste pentru puritate, disciplină și respectarea regulilor bisericești. Conjuncția Marte-Uranus l-a făcut să aducă un suflu nou în instituțiile teologice din care a făcut parte și să caute independența. Și să caute independența în toate activitățile sale.

Cu siguranță că în familia sa au fost momente în care anumite persoane au insistat foarte mult pe partea practică a vieții sau au trecut prin momente grele. De acest fapt este responsabilă conjuncția Venus-Nodul Sud în Fecioară. Prin alegerea carierei și viața duhovnicească dusă, Patriarhul Daniel nu a făcut altceva decât să își îndeplinească menirea Nodului Sud în Pești: aceea de a-i ajuta pe alții să obțină iertarea și vindecarea sufletească.

