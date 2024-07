„Cazul Lasconi” se repetă în familia lui Elon Musk. Miliardarul se laudă că a dezmoștenit-o pe fiica lui trans și a declarat-o moartă. Aceasta a ripostat în presă

Wilson, care și-a schimbat legal numele și genul, a reacționat joi la o poveste spusă de Musk despre ea pe platforma X, numind-o „complet falsă”.

Luni, Musk a postat pe X că Wilson s-a născut „gay și ușor autistă” și a adăugat că, atunci când era copil, la doar patru ani, aceasta obișnuia să-i aleagă hainele, cum ar fi o jachetă, și să-i spună că este „fabuloasă”, ceea ce i-a oferit lui primul semnal cu privire la faptul că Vivian ar fi parte din comunitatea LGBTQIA+.

Într-o postare pe Threads (platforma rivală cu cea deținută de tatăl ei), Wilson, acum în vârstă de 20 de ani, a respins categoric descrierea făcută de Musk.

"Nu am ales niciodată jachete pentru el și, cu siguranță, nu le numeam „fabuloase” pentru că, literalmente, ce naiba. Nu foloseam cuvântul fabulos când aveam patru ani pentru că, din nou, aș dori să reiterez... aveam patru ani," a declarat Wilson.

Ea a adăugat că Musk „nu știe cum eram ca copil pentru că pur și simplu nu era acolo, și în puținul timp în care a fost, am fost hărțuită neîncetat pentru feminitatea și orientarea mea sexuală.”

În ultimii ani, Musk s-a aliniat tot mai mult ideologiilor de extremă dreapta, împărtășind postări și opinii anti-imigrație, anti-DEI (diversitate, echitate și incluziune) și anti-trans pe platforma X. Într-un interviu cu podcasterul canadian extremist Jordan Peterson, Musk a susținut că a fost „păcălit” să semneze documente medicale pentru tranziția lui Wilson, lucru care ar fi avut loc în timpul pandemiei de Covid-19. După tranziție, miliardarul a spus că a „jurat să distrugă virusul woke.”

