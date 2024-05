Cătălina Pintea, vicepreședinte ADRFR, și dr. Diana Loreta Păun, anunț important despre vaccinare. Ne privește pe toți: Până la urmă, am reușit / video

Potrivit Cătălinei Pintea, proiectul pilot a avut succes în sezonul gripal anterior, cu mii de pacienți vaccinați în aproximativ 1000 de farmacii. Aceasta a mai subliniat că serviciile au fost susținute de industrie și farmaciile implicate, și nu au fost finanțate de sistemul public.

„Farmaciile sunt primul punct unde pacienții se adresează când au câte o nevoie și o suferință. Împreună cu partenerii noștri din industrie, Colegiul Farmaciștilor, am reușit acum câțiva ani de zile să avem un ghid al serviciilor farmaceutice care pot fi desfășurate în farmacii și am pornit la drum cu un proiect pilot, respectiv vaccinarea antigripală în farmacie.

El a fost desfășurat în sezonul gripal care tocmai s-a încheiat. Am avut mii de pacienți care s-au vaccinat în farmacii, aproximativ 1000 de farmacii care au fost incluse în programul respectiv și foarte mulți farmaciști care au urmat niște cursuri profesionale ca să poată susține acest proiect.

Pe viitor ne dorim extinderea. Ne-am dori să putem să vaccinăm în farmacii și HPV, dacă se poate. Vreau să spun că serviciile farmaceutice, respectiv vaccinarea, au fost susținută de către industrie, respectiv de către farmaciile care au fost incluse în sistemul pilot. El nu a fost finanțat de sistemul public. În momentul de față, noi am deschis discuții cu legiuitorii pentru a putea să includem acest serviciu farmaceutic în lista serviciilor decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.”, a spus Cătălina Pintea.

Dr. Diana Loreta Păun: E un demers care a început acum mai bine de 10 ani

Dr. Diana Loreta Păun este de părere că industria farmaceutică a avut un rol esențial în inițierea și sprijinirea dezbaterilor legislative privind sănătatea publică. Cu ajutorul acesteia, s-a reușit stabilirea cadrului legislativ și a aspectelor organizatorice pentru vaccinarea în farmacii. Aceasta speră că acest model se va extinde și la alte tipuri de vaccinuri.

„Cred că ar trebui să recunoaștem și să valorizăm contribuția industriei farma pentru sănătatea populației pentru că industria farma a fost alături de autorități la toate dezbaterile care au inițiat legi, de la ordine de ministru, până la legi organice în beneficiul populației.

S-a încercat foarte mult să se introducă vaccinarea antigripală în farmacii. E un demers care a început acum mai bine de 10 ani, din câte știu eu. S-au făcut eforturi extraordinare. Am avut de luptat cu mentalitățile, am avut de luptat cu birocrația, dar, într-un final, cu ajutorul industriei farma, alături de autorități, în plină pandemie, am reușit să stabilim cadrul legislativ și aspectele organizatorice legate de vaccinarea în farmacii și astăzi a devenit o realitate.

Nu am să uit dezbaterile, nu au fost deloc ușoare. Au existat detalii de la cine va face vaccinarea, la cine va deconta vaccinarea. M-aș bucura ca ea să se extindă și la alte tipuri de vaccinuri, nu numai la cea antigripală.", a spus Dr. Diana Loreta Păun la conferința organizată de DC News Media Group.

