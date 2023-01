Filmul Teambuilding a devenit un adevărat fenomen. Acesta a fost lansat în cinematografe la sfârșitul lunii septembrie 2022 și are ca temă principală viața într-o corporație, cu întâmplări amuzante dintr-un teambuilding, în care corporatiștii robotizați se dezlănțuie, arătându-și latura umană. Cătălin Coșarcă este unul dintre actorii care face parte din această producție, fiind reprezentantul „clujenilor” .

Cătălin Coșarcă este invitatul Rominei Băluță, la Interviurile Spectacola și DC News, vineri, de la ora 19:00.

Cum a ajuns Cătălin Coșarcă să joace în filmul Teambuilding

Cătălin Coșarcă ne-a dezvăluit cum a ajuns să joace în acest film, care a devenit un adevărat fenomen. Actorul a povestit că a fost nevoit să dea un casting, deși scenaristul filmului, Alex Coteț, știa deja ce rol i s-ar potrivi. Acesta a dezvăluit și care sunt actorii cu care se cunoștea dinainte de începerea filmărilor, dar și ce prietenii a legat pe platoul de filmare.

„Am dat un casting, dar îl știam deja pe Alex Coteț dinainte, pentru că mai lucrasem la niște proiecte împreună. El mi-a zis că urmează să scrie scenariul filmului și mi-a spus de pe atunci că o să mă cheme să dau castingul ca să fiu și eu în film. Cumva, se gândea deja că m-aș potrivi să joc rolul acesta, pe care l-am și avut. Deci, pot spune că am avut și puțin noroc, pentru că l-am cunoscut pe el mai demult. Este un băiat extraordinar, lucrăm foarte mult împreună, am lucrat la mai multe proiecte. Îl știam și pe Micutzu și pe Cosmin. Ne știm chiar din facultate. Pe Micutzu îl știu din 2006, când am venit eu în București, la facultate. Pe vremea aia se făcea stand-up la Teatrul Național. Înainte să dau eu la actorie, am fost acolo și am urcat și eu la seara amatorilor și era și Micutzu, care tânăr pe atunci, ca și mine, era student și acolo l-am văzut prima dată. Îl știam și pe Ionuț Rusu, pe Roxana Condurache. Pe Matei Dima nu-l cunoșteam, înainte să lucrăm la film. Mă bucur că l-am cunoscut, este un tip foarte serios. El este foarte amuzant, dar își ia treaba în serios și acesta este unul dintre motivele pentru care a avut atât de mult succes și are în continuare. Îți trebuie o etică profesională să te ți de treabă și el chiar muncește. Cu ocazia aceasta, le mulțumesc că m-au tolerat și pe mine și m-au lăsat să joc în proiectul lor. ”, ne-a dezvăluit Cătălin Coșarcă.

Cum s-au desfășurat filmările pentru filmul Teambuilding, ce prietenii s-au legat în acest proiect, dar și cât de mult s-a râs pe platoul de filmare, aflați vineri, de la ora 19:00, din emisiunea care va fi transmisă pe canalul de Youtube Spectacola și paginile de Facebook Spectacola și DC News.

Cine este Cătălin Coșarcă

Cunoscut mai ales ca actor, Cătălin Cosarca a avut roluri importante în filme precum Vineri searã (2014), Amnesia (2014) și Las Fierbinți (2012). Acum este cunoscut și în industria stand-up-ului și se descurcă de minune aducând mult râs și bucurie oamenilor. Personalitatea sa fermecătoare și carismatică l-a ajutat să câștige atenția publicului, în timp ce talentul său actoricesc este foarte admirat și apreciat.

