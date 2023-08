Cătălin Botezatu spune că nu se dă în vânt după hainele de firmă: "Ambalajul e perisabil. Cel mai bine mă simt în tricou"

-Ai avut nişte încercări despre care ai vorbit public. Mă refer la operaţiile tale şi că ai fost bolnav de cancer. Cum te-au schimbat?



"Sunt nişte încercări pe care le meritam. Eu nu îndrăznesc să mă compar cu Iisus, dar poate îţi dă o cruce pe care să o duci, să vedem cât pot să duc din acest drum, să văd ce învăţ pe parcursul lui. Un drum poate sinuos, pe care l-am parcurs şi pe care de cele mai multe ori am încercat să îl transform într-o autostradă şi să-l parcurg cu cea mai mare viteză. Poate au fost încercări care m-au oprit din nebunia în care eram şi m-au făcut să văd lumea altfel. Toate lucrurile acestea cred că este firesc să se întâmple. Şi dacă încă exist, dacă încă cresc, dacă încă mai am puterea asta, înseamnă că El încă vrea să continui," a spus Cătălin Botezatu într-un interviu pentru Agerpres.

Cătălin Botezatu: Adevăratul brand este sufletul tău



-Pentru că suntem în mijlocul României, la un festival de modă, ce părere ai despre români cum se îmbracă? Românii sunt tot mai eleganţi sau nu?



"Să nu exagerăm... Dar până la urmă, ştii ceva? Ambalajul nu contează. Eu am foarte multe magazine, mă vând în toată lumea. Am îmbrăcat multe vedete internaţionale, chiar cu asta mă pot lăuda, dar până la urmă ambalajul este perisabil. Eu sunt un trendsetter şi trebuie să port aşa, dar altfel cel mai bine mă simt într-un tricou, cu nişte bermude şi nişte tenişi. Nu contează asta. Contează sufletul, ce dăruieşti, ce emani. Este împotriva a ceea ce fac, hainele azi sunt, mâine nu mai sunt, dar sufletul, interiorul şi caracterul rămân," a răspuns Cătălin Botezatu.

-Deci adevăratul tău brand de fapt este sufletul tău



"Corect. Şi ţine de educaţie, de o educaţie pe care dacă nu o primeşti cum am primit-o eu de la mama mea, o educaţie spartană, te poţi autoeduca. Sunt mulţi oameni care vin din mediul rural, care nu au avut educaţie, dar care au urcat acolo sus, pentru că au învăţat, s-au auto-educat în permanenţă şi asta este o mare calitate," a mai spus Cătălin Botezatu.

Botezatu: "Fac zeci de acțiuni caritabile, nu doar de Paște și de Crăciun"

-Ce ai vrea să le transmiţi oamenilor?



"Oamenii trebuie să fie buni, să fie permisivi. să nu judece înainte de a cunoaşte un om. Cu toţii suntem egali," a spus Botezatu.



-Tu resimţi asta?



"Nu. Eu am trecut de faza asta. A fost cu mulţi, mulţi ani în urmă când, poate, lucrurile neadevărate sau care nu aveau esenţă îmi supărau părinţii, dar am părinţi deştepţi şi care nu pun la suflet şi atunci m-am relaxat. Oamenii trebuie să fie mai buni, oamenii trebuie să creadă în Dumnezeu împreună, pentru că fiecare dintre noi avem un Dumnezeu al nostru, permisiv. Nu trebuie să fim acum habotnici, dar cu cât eşti mai bun, cu cât dai mai mult - ştii vorba aceea, zeciuiala -, dacă ai bani, dacă produci, dă-le şi celorlalţi, pentru că vei primi la fel. Dacă nu ai bani, atunci contează un telefon pe care îl dai unui om, care nu e atât de bogat, care e bolnav, nu trebuie să îl ajuţi financiar, dar are nevoie doar să audă pe cineva, cuiva îi pasă de el de un Crăciun, de un Paşte, deşi nu doar de Crăciun şi de Paşte se face, dacă vrei poţi să faci tot timpul asta. Eu fac zeci de acţiuni caritabile şi de Crăciun şi de Paşte, dar şi în afară de aceste zile. Sunt printre puţinii oameni din România care s-au pus în slujba copiilor cu autism, o fac de ani şi ani de zile. O fac de ani de zile şi o voi face pentru că a dărui eu zic că este cea mai mare calitate a unui om, indiferent cât de modest este el," a mai spus Botezatu.

