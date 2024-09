Cât a slăbit o vedetă după doar o doză de Ozempic. În cele din urmă a ajuns la spital

VEZI ȘI: Adio Ozempic! Ce să mănânci la micul dejun ca să slăbești natural

Lottie Moss, sora lui Kate Moss, a ajuns la spital după ce a folosit Ozempic. Ea ar fi luat luat doze mari de Ozempic, pe care l-a primit de la o prietenă care l-a cumpărat sub tejghea de la un medic, scrie Daily Mail.



Modelul, în vârstă de 26 de ani, era în stare gravă, suferind o criză și o deshidratare severă după ce a luat medicamentul atunci când cântărea în jur de 60 kg. Ea a spus ulterior că ar prefera să „moară” decât să folosească din nou Ozempic. Sora ei este supermodelul Kate Moss, în vârstă de 50 de ani, care a fost afiș pentru „heroin chic” în anii 1990 datorită corpului ei subțire și a declarat cândva faimoasa replică: „nimic nu are un gust la fel de bun ca slăbirea”.

Ce efecte secundare a avut femeia





Lottie și-a amintit că a avut convulsii, cauzate de o deshidratare severă, și a spus că strângerea feței și a mâinilor ei a fost una dintre cele mai „înfricoșătoare” experiențe pe care le-a îndurat vreodată. Totodată, vedeta a spus că există „lucruri mici pe care aș fi vrut să le știu înainte de a le lua” și a dezvăluit că greutatea ei a scăzut la aproximativ 53 kg în câteva săptămâni.



După ce a fost văzută de medici, Lottie a aflat că doza de Ozempic pe care o injecta în picior ar fi trebui prescrisă unei persoane care cântărește cel puțin 100 de kilograme - aproape dublul față de cât cântărea ea la acel moment.

„Acum câteva luni, nu mă simțeam fericită de greutatea mea, aveam o prietenă și ea putea să mi-l ia. A fost sub tejghea, de la un medic, dar nu a fost ca și cum ai merge într-un cabinet și el ți-o prescrie după ce îți ia tensiunea arterială și îți face analize, lucruri de care ai nevoie atunci când intenționezi să iei ceva ca Ozempic. La sfârșitul zilei, este un medicament, este periculos și chiar este destinat slăbirii persoanelor de dimensiuni foarte mari. Când îl luam, cantitatea pe care o luam era destinată persoanelor care au peste 100 de kilograme și au în jur de 50 de ani. Sunt aceste lucruri mici pe care mi-aș fi dorit să le fi știut înainte de a-l lua. A fost cea mai proastă decizie pe care am luat-o vreodată. Acesta este un avertisment pentru toată lumea. Te rog, dacă te gândești să-l iei, nu-l lua, nu merită", a spus Lottie.



Vedeta a comparat efectele secundare severe pe care le-a suferit similare cu cele care apar în urma consumului de droguri, cum ar fi vărsăturile, pierderea culorii feței și scăderea dramatică în greutate.

Cât a slăbit după prima doză de Ozempic





Lottie a spus că ea cântărea aproximativ 60 de kilograme, iar după prima doză de Ozempic a ajuns la 57 de kilograme. Atunci când a ajuns la spital ea cântărea deja 53 de kilograme.

Ea a spus: "Prefer să mor în orice zi decât să îl mai iau din nou. Mi-a fost atât de greață... L-am luat timp de două săptămâni. Vine cu un stilou injector (pen) și doze diferite, iei o injecție pe săptămână, iar eu nu m-am simțit mai rău ca niciodată în viața mea. Am luat o doză mai mică prima dată, apoi am crescut-o. Am ajuns să stau în pat două zile, mă simțeam atât de rău, încât greutatea mea scăzuse.

Am început de la 60 de kilograme și am coborât la 57 cu prima doză, apoi am coborât la 54. A fost o nebunie, cea mai mică greutate la care am ajuns a fost de 53 de kilograme în termen de câteva săptămâni, asta nu este o slăbire sănătoasă. Atunci când am stat în pat acele două zile nu am mai vrut să îl iau. Mi-a fost atât de rău într-o zi, i-am spus prietenului meu: "Nu pot să țin apă, nu pot să țin mâncare, lichide, nimic. Trebuie să merg la spital, mă simt foarte rău". ".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News