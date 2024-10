Casa Albă susține că Iranul pregătește un atac iminent cu rachete balistice asupra Israelului, după intervenția terestră în Liban. Analiza lui Bogdan Chirieac

Iranul se pregătește să lanseze un atac "iminent" cu rachete balistice asupra Israelului, conform Casei Albe, după ce a fost declanșată operațiunea militară terestră în Liban împotriva Hezbollah. Administrația americană a avertizat marți că vor urma "consecințelor grave" dacă Teheranul nu își va anula intenția.

În același timp, ministrul de externe al Iranului a ieșit public, afirmând: "Iranul nu va ignora niciun act de agresiune din partea Israelului. Israelul nu va scăpa niciodată de pedeapsa forțelor de rezistență regionale, a forțelor iraniene și a poporului său după comiterea unor crime. Vom lua măsuri adecvate și definitive".

Barak Ravid, un jurnalist israelian și reporter politic pentru Axios, a susținut că un oficial american a spus că Iranul plănuiește să atace "într-un interval de timp foarte scurt".

Purătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat în această după-amiază că oficialii israelieni au primit actualizarea de informații de la Washington, dar că nu au fost încă detectate amenințări aeriene din partea Iranului.

Aceasta vine la câteva ore după ce armata israeliană a avertizat locuitorii din mai mult de douăzeci de comunități de la granița libaneză să-și evacueze imediat casele, după ce a anunțat începutul operațiunilor terestre împotriva Hezbollah.

Temeri că IDF intenționează să își trimită forțele adânc în sudul Libanului

Purătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene, Avichay Adraee, le-a spus cetățenilor libanezi să fugă spre nord de râul Awali, situat la aproximativ 60 de kilometri (36 de mile) de graniță, stârnind temeri că IDF intenționează să își trimită forțele adânc în sudul Libanului.

"Trebuie să vă îndreptați imediat spre nordul râului Awali pentru a vă salva și să părăsiți casele imediat" se arată în declarație.

Iranul a lansat în aprilie sute de drone și rachete către Israel ca o reacție pentru un atac al administrației Netanyahu asupra unui complex consular iranian din Siria.

Însă toate aceste proiectile au fost doborâte de apărarea israeliană, iordaniană, britanică și americană, iar analiștii au spus că această acțiune a fost mai mult un simbol al intenției din partea Teheranului și nu a fost concepută pentru a provoca daune reale.

Profesorul Wyn Bowen a declarat anterior pentru MailOnline că perspectiva în care Iranul să lanseze un atac aerian de amploare asupra Israelului este puțin probabilă, având în vedere probabilitatea ridicată ca o astfel de mișcare să declanșeze consecințe grave pentru Teheran, inclusiv represalii militare din partea Statelor Unite.

Colonelul în rezervă al armatei americane, Jonathan Sweet, și expertul în securitate, Mark Toth, cred că un atac direct asupra Israelului ar putea provoca un răspuns coordonat devastator din partea puterii combinate a Tel Aviv-ului și Washingtonului.

"Orice astfel de atac ar putea determina Israelul să desfășoare unul sau toate activele sale de lungă distanță: avioane de vânătoare-bombardier F-35 cu tehnologie stealth, rachete balistice intercontinentale (ICBM) de atac de precizie și/sau submarinele israeliene echipate cu arme nucleare. Este foarte probabil ca Statele Unite să răspundă cu un atac direct asupra Iranului, folosind potențial întreaga gamă de active militare americane – rachete de croazieră, bombardiere B-52, submarine și avioane de vânătoare-bombardier de pe portavioane și/sau de pe uscat. În acest scenariu, acest atac ar fi probabil coordonat strâns cu Israelul, dacă nu ar fi efectuat împreună", a spus Jonathan Sweet, conform Daily Mail.

Dacă Teheranul va lansa 'o ploaie de rachete balistice', situația se complică alarmant. Poziția Turciei aduce temeri în planul internațional

Totodată, mai multe voci avizate în domeniul militar își pun întrebări despre modul în care Israelul va reuși să se apere fără să întâmpine probleme serioase. Iranul se află într-un moment în care trebuie să transmită lumii arabe un mesaj puternic. Dacă Teheranul va lansa 'o ploaie de rachete balistice', timpul lor de impact fiind de ordinul câtorva minute, atunci situația se complică alarmant. Israelul are capacitatea de a se apăra de un anumit număr de rachete balistice și alte forme de amenințare aeriană, dar nu de un volum masiv.

Poziția Turciei în contextul actual nu a întârziat să apară. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a afirmat că "golănia Israelului a incendiat regiunea". Liderul turc susține că va ajuta "cu orice mijloace Libanul", iar dacă "agresiunea Israelului se extinde în Turcia, ne vom opune acestui terorism de stat, cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, de dragul țării noastre, de dragul națiunii noastre și de dragul independenței noastre". Acesta i-a numit pe israelieni "o bandă de ucigași care prosperă din vărsare de sânge și ocupație".

"Avertizez Israelul cât se poate de clar că operațiunea din Liban nu va semăna cu ocupațiile voastre anterioare. Turcia trebuie să fie alături de Liban, iar Comunitatea Internațională trebuie să ofere de urgență sprijin Libanului", a mai completat Președintele Recep Tayyip Erdoğan, potrivit Antena 3 CNN.

Analiza lui Bogdan Chirieac

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la Antena 3 CNN.

"De la atacul din Sâmbăta Neagră, din 7 octombrie, anul trecut, Turcia a avut o poziție pro-Hamas prin vocea președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Gestul a fost considerat deosebit de ciudat, fiindcă relațiile economice dintre Israel și Turcia sunt înfloritoare. În plus, Turcia este o națiune care, până de curând, era cureaua de legătură dintre Occident și Orient. Era departe de a fi o țară cu fundamentalism religios. Sigur, au mai fost anumite ieșiri ale lui Recep Tayyip Erdoğan, dar nimeni nu l-a luat în considerare în acest mod. Această declarație îngrijorătoare a președintelui turc se alătură poziției pe care o are de aproape un an de zile. La vremea respectivă, după ce Hamas a ucis 1400 de oameni nevinovați, inclusiv bebeluși, și după ce a luat drept ostatici și cadavre, Erdoğan a venit cu declarații îngrijorătoare. Pe de altă parte, e puțin probabil ca Turcia să facă ceva în acest sens, mai ales că Israelul nu are niciun interes să ocupe Libanul. Problema statului libanez este alta, anume că este un stat confiscat de o organizație teroristă, pe numele său Hezbollah. Au spus foarte clar că intră 5 km; armata libaneză nu a avut nicio pierdere, totul pentru a astupa tunelurile dintre Liban și Israel. Nu cred că va începe un război în regiune. Eu cred că va fi aceeași situație care a fost și în primăvară, mai exact pe 16 Aprilie, când s-au tras sute de rachete, drone și rachete balistice. Undeva la 99,9% au fost interceptate. Cred că se va întâmpla același lucru. Nu cred că Iranul dorește un război în acest moment, pentru că ar intra în război inclusiv cu SUA, iar teocrația de la Teheran are o problemă uriașă cu propria populație. Adică, și populația din Iran are o limită. Au fost nenumărate demonstrații împotriva acestei teocrații. Cred că și liderul Iranului a fost dus într-un buncăr secret", a explicat Bogdan Chirieac.

