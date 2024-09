Miercuri, 25 septembrie, la ora 13.00, Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC News.

Programul Casa Verde Fotovoltaice va începe vineri, iar Laurențiu Neculaescu a explicat cum se poate face contul în platforma AFM și care este calendarul acestuia.

"Am făcut mai multe videoclipuri explicative, astfel încât persoanele fizice să vadă exact ce presupune crearea unui cont. E o chestie extrem de simplă. Se introduce o adresă de email, după care pe acea adresă de email va fi trimis un cod de validare, apoi persoana introduce codul de validare primit și își creează o parolă pentru contul Administrației Fondului pentru Mediu. Acesta e primul pas în care persoana își face cont în platforma AFM. Recomandarea noastră este ca aceste conturi să fie realizate undeva la 24 de ore înainte. Cum am spus și data trecută, această aplicație este gestionată împreună cu Microsoft pe serverele lor Azur. Atunci, timpul de răspuns de la serverul Azur are un mic delay, o mică întârziere, și ar fi bine cu 24 de ore înainte să se înregistreze, să-și facă cont, ca să fie siguri că serverul a primit toate informațiile și a validat adresa de email în baza de date. Noi sperăm să nu înregistrăm plângeri și anul acesta, dar vrem să fim extrem de transparenți și să le spunem oamenilor exact care sunt pașii, ce au de făcut, astfel încât lucrurile să se desfășoare normal și să nu apară probleme. Conturi se pot face și astăzi, au fost create și zilele anterioare. Aveam peste 30.000 de conturi noi, abia create la nivelul Administrației Fondului pentru Mediu pentru programul Casa Verde înainte să intrăm noi în direct. Ei își pot face conturi pe toată perioada derulării programului. Adică, programul va începe pe 27 septembrie, cu prima regiune, Nord-Vestul, dar și persoanele care sunt din alte regiuni pot să intre în platformă, să-și facă conturi, așteptând data regiunii respective. Este o aplicație extrem de simplă, unde introduci doar nume, prenume, o adresă de email și uploadezi niște documente. Nu e nevoie să plătiți pe cineva ca să vă înscrie în acest program", a explicat Laurențiu Neculaescu.

Sursa Foto: DC News

Calendarul Programului Casa Verde Fotovoltaice

Programul începe vineri la ora 10. Prima regiune este cea din Nord-Vest, adică județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, și Maramureș. Ordinea regiunilor a fost aleasă aleatoriu. Anul trecut le-am luat în ordine alfabetică. Ultima sesiune de înscriere este dedicată bisericilor, instituțiilor de cult, pe data de 9 octombrie. Ei au o foarte mică parte din buget alocată. Doar 1% din bugetul pentru Casa Verde se duce către unitățile de cult. Restul banilor se duc către persoanele fizice. Ordinea regiunilor este publicată. Calendarul l-am publicat acum o lună de zile, când am pus ghidul pentru prima dată în atenția publică. Ne-am ținut de calendar, astfel încât oamenii să știe ca acestea vor fi datele de pornire ale sesiunii. A doua regiune va fi cea din centru. Adică, județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pe 1 octombrie ne ocupăm de regiunea Nord-Est, mai exact Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Pe 2 octombrie vorbim de regiunea Sud-Est, adică Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Pe 3 octombrie ne ocupăm de regiunea Sud-Muntenia, adică Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Pe 4 octombrie vorbim de București-Ilfov. Pe 7 octombrie începem în Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Pe 8 octombrie discutăm de județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Pe 9 octombrie ne ocupăm de unitățile de cult.

