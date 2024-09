Miercuri, 11 septembrie 2024, începând cu ora 12:00, analistul politic Bogdan Chirieac, Diana Tache și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii „Miercurea Neagră“.

Subiectele dezbătute în cadrul ediției din această săptămână:

1. Odată cu încheierea mandatului la NATO, Geoană are cale liberă pentru lansarea oficială a candidaturii la prezidențiale. Ce partide îl susțin și cu ce lideri politici negociază (de la partidul DREPT la PNL);

2. Campania electorală a intrat într-o nouă etapă. De la faza pe biserici, rugăciuni și hramuri la faza pe bucătărie;

3. Acuzată că ar motivul principal al dezbinării dreptei după negocierile eșuate cu PMP și REPER, Lasconi sugerează că ar exclude și o alianță cu PNL, condus de Ciucă. Lasconi: “Aveam întâlnire cu domnul Ciucă şi cu domnul Motreanu şi am văzut de la televizor că domnul Ciucă nu mai are loc în agendă pentru mine. Ok, bine... Păi aşa faci? În primul rând ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta!”;

4. Cât mai rezistă “Coaliția stabilității” provocărilor din campanie și disputelor pe fiscalitate și pensii, generate de nemulțumirile mediului de afaceri și ale cetățenilor simpli (de la pensionari la agricultori).

