BANCUL ZILEI: Lecția de viață

Dupa câtiva kilometri, încep sa dialogheze.

- Domnișoară, cum ți-ai cumparat mașina?

- Am trăit cu un italian și mi l-a făcut cadou.

- Dar veșmintele faine de pe tine, de unde le ai?

- Am stat cu un francez și m-a îmbrăcat.

- Iar bijuteriile de la gât și de la mâini?!

- Am trăit cu un englez și mi-a facut o atenție.



Ajunsă la mănăstire, se face seară și maicuța începe să se roage.

- Cioc, cioc!, bate cineva la usă. Maicuța îi răspunde:

- Ia mai du-te dracu’, Ioane, iar mi-ai adus biscuiți?

Vezi și: https://www.dcnews.ro/bancul-zilei-ca-intre-vecine_966406.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News