Atmosferă ruptă din basme. Când se deschide cel mai frumos târg de Crăciun din Germania / video

Când un viaduct de piatră maiestuos pe care trec trenuri se ridică deasupra unui sat de colibe iluminat festiv se creează o scenă care ar putea veni dintr-un basm. Dar scena chiar există și o poți vedea chiar tu la Târgul de Crăciun din Cheile Ravenne din Munții Pădurea Neagră, potrivit hna.de.

În Germania există numeroase târguri Crăciun. În Cheile Ravenne, pe măsură ce te plimbi printre tarabele din lemn frumos ornamentate, se dezvăluie o atmosferă unică ce întruchipează sezonul sărbătorilor într-un mod special. Tarabele proiectate cu dibăcie prezintă o varietate de lucrări de artă lucrate manual, de la bijuterii delicate la jucării din lemn de bun gust. Mirosul specialităților din Pădurea Neagră îmbie atmosfera și te invită să zăbovești și să te bucuri de experiența trăită. La acest târg de Crăciun te poți răsfăța cu delicatese tradiționale, cum ar fi șunca, brânza și cârnații, în timp ce tentațiile dulci precum turta dulce și migdalele prăjite completează experiența.

Atmosfera de sărbătoare este însoțită de lumini și muzică. Familiile, prietenii și cuplurile vor găsi aici un loc pentru a se bucura din plin de magia sezonului de Crăciun.

Târgul se deschide vineri, 22 noiembrie, și va fi activ până miercuri, 25 decembrie 2024, de vineri până duminică. Intrarea la acest târg de Crăciun costă 5,5 euro de persoană, iar copiii sub 15 ani au intrarea gratuită.

Nu numai târgul de Crăciun din Cheile Ravenne merită să fie vizitate, ci și München Christkindlmarkt și Nürnberg Christkindlesmarkt sunt, de asemenea, printre atracțiile din Germania de sărbătorile din acest an..

